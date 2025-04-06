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Geri dönüşüm fabrikasından alevler yükseldi

Ajans Haberleri
  • 06.04.2025 14:19
  • Giriş: 06.04.2025 14:19
  • Güncelleme: 06.04.2025 14:19
Kaynak: İHA
Geri dönüşüm fabrikasından alevler yükseldi

Hatay’da geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren mücadelesiyle söndürüldü.
Yangın, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yaşandı. Fabrikanın depo kısmından alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu.

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