Geri dönüşüm tesisindeki havuza düşen işçi hayatını kaybetti

Kütahya'da geri dönüşüm tesisinde kullanılan havuza düşen işçi hayatını kaybetti.

30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çalışan yabancı uyruklu 44 YAŞINDAKİ N.M.E.B., ayağının takılması sonucu malzemelerinin parçalara ayrıldığı havuza düştü.

Diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havuzdan çıkarılan işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

N.M.E.B'nin cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.