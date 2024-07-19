Geri Gönderme Merkezi’nde hapishane gibi uygulamalar

Haber Merkezi

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Kızılay’da kan verirken HIV pozitif olduğunu öğrenen ve Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Ahmed Aabo'nun ilaçlarını almasının engellenmesi ve zorla geri gönderilme sürecinin başlatılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Son yıllarda zorla geri göndermeler ve Geri Gönderme Merkezlerinde (GGM) mültecilerin karşılaştıkları ihlallerde bir artış gözlemlendiğini vurgulayan Bayhan, geri gönderme süreçlerinde “rızaya dayalı” ilkesinin ihlal edildiğine dikkat çekti. GGM'de tutulan göçmenlerin rızaları dışında geri gönderilmeleri ve GGM'lerdeki yaşam koşulları, insanın doğuştan gelen haklarından mahrum edilmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Bayhan, “Bu insan hakları ihlallerinin son örneği, Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Ahmed Aabo'nun ilaçlarını almasının engellenmesi ve zorla geri gönderilme sürecinin başlatılmaysa bir kez daha yaşanmıştır.” dedi.

Bayhan, Bakan Yerlikaya’ya “Ahmed Aabo örneğinde olduğu gibi, HIV pozitif veya bulaşıcı hastalığı olan kişilerin geçici koruma statülerinin iptali Türkiye'nin de imzaladığı Cenevre Sözleşmesi ile çelişmektedir. Sağlık, insan hakları ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiği açık olan bu karardan geri dönecek misiniz?​” diye sordu.