Geri sayımda gerilim arttı

ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesin sona ermesine saatler kala taraflar gerilimi yükseltiyor. Arabulucu Pakistan, ABD ile İran arasında yeni bir müzakere turu için hazırlanırken Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden yükselen çatışmalar, planlanan toplantının yapılıp yapılmayacağına dair soru işaretlerini artırdı.

ABD, Pazar günü İran limanlarına uyguladığı ablukayı aşmaya çalışan bir kargo gemisine saldırarak el koydu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan deniz piyadelerinin USS Tripoli amfibi hücum gemisinden helikopterle ayrılarak İran bayraklı Touska adlı gemiye halatla indikleri bilgisini verdi.

Operasyona dair bir videonun da yer aldığı açıklamada, geminin ABD güçlerinin altı saatlik süre boyunca yaptığı tekrarlanan uyarılara "uymaması" üzerine USS Spruance’ın "Touska’nın tahrik sistemini devre dışı bıraktığı" belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın “makine dairesine bir delik açarak” gemiyi durdurduğunu, “yaptırım listesinde” bulunan geminin hala “ABD’nin gözetiminde” olduğunu söyledi.

MÜZAKERE BELİRSİZLİĞİ

İran basını ise ordunun saldırıya misilleme olarak ABD’ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na göre İran Silahlı Kuvvetleri, misilleme olarak ABD’ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı yaptı.

Savaşın 40’ıncı gününde Pakistan’ın diplomatik girişimleriyle ABD ve İran, 7 Nisan’da iki haftalık ateşkes ilan etmişti. 8 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkesin süresinin 22 Nisan Çarşamba günü (yarın) sabahın erken saatlerinde dolacağı belirtiliyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in liderliğindeki üst düzey Amerikan heyeti, ikinci tur müzakereler için önceki gün Pakistan’a gitmişti.

Daha önce Amerika’nın Hürmüz’deki ablukası kalkana kadar müzakere masasına oturmayacağını açıklayan Tahran yönetimi, saldırının ardından misilleme tehdidinde bulunarak ABD ile görüşmelerin ikinci turuna katılmayacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad’da yapılması planlanan ikinci tur müzakerelere ilişkin Tahran yönetiminin henüz bir planının bulunmadığını söyledi. ABD’nin daha önce müzakereler sürerken yaptığı saldırılara işaret eden Bekayi, Washington’ın diplomatik süreci takip etme konusunda “ciddi olmadığını” kaydederek “Tahran’ın ulusal menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğini” vurguladı.

MİSİLLEME UYARISI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "savaşın kimsenin yararına" olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan, "Düşmana karşı (ABD-İsrail) güvensizlik ve ilişkilerde dikkatli olmanın da kaçınılmaz bir gereklilik" olduğunu vurguladı.

İran ordusunun Hatemül Enbiya Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zülfikari ise ABD’nin İran’a ait bir ticaret gemisine ateş açarak ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada, geminin Çin’den İran’a doğru seyrettiği belirtilirken, Tahran yönetimi “silahlı korsanlık” olarak nitelendirdiği eyleme karşı misilleme yapılacağını duyurdu.

DAYATMA SONA ERDİ

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti ise ABD’ye işaret ederek "Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona erdi" dedi. Velayeti, bölgedeki önemli deniz geçişlerinin güvenliğinin artık bölge ülkeleri tarafından sağlandığını belirtirken İran’a veya bölge ülkelerdeki “direniş eksenine” yönelik herhangi bir provokasyona karşı zincirleme tepki verileceği uyarısında bulundu.

PEKİN’DEN ABLUKA TEPKİSİ: TEHLİKELİ VE SORUMSUZ

Çin, ABD’nin İran gemisini alıkoymasına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, "Hürmüz Boğazı’ndaki durum hassas ve karmaşıktır. İlgili taraflar, durumun daha da tırmanmasını önlemeli ve boğazdan normal geçişin yeniden başlaması için gerekli koşulları yaratmalıdır" dedi. ABD’nin ve Filipinler’in başlattığı yıllık askeri tatbikatlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Guo, Asya-Pasifik bölgesinin en çok ihtiyaç duyduğu hususun, dış güçlerin bölgeye sokulması ya da bölünme ve çatışmaların körüklenmesi değil, barış ve huzur olduğunu belirterek "Tek taraflılık ve askeri zorbalık, dünyaya ciddi zararlar vermiştir" dedi.