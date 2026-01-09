Gerici dayatma çocukları kuşattı

AKP döneminde eğitimde uygulanan gerici politikalar artarak devam ediyor. Zorunlu din dersinin 4. sınıfa indirildiği bu dönemde seçmeli ders altında farklı din dersleri de ortaokul ve lisede fiilen zorunlu hale getirildi. 2004’ten itibaren başlayan müfredat değişiklikleri ile tüm derslerin içeriklerinden laik ve bilimsel eğitime dair ne varsa çıkarıldı. Tüm derslerin içerikleri dinselleştirildi. Okul öncesinden itibaren tüm eğitim kurumlarında mescitler zorunlu hale getirildi. İlkokuldan sonra hafızlık eğitimi adı altında çocukların okulla ilişiği fiilen koparıldı.

4-6 yaş Kur’an kurslarıyla birlikte çocukların din eğitimine başlama yaşı 4’e düşürüldü. Söz konusu kurslar yalnızca okullarda değil; camilerde, belediyelere ait alanlarda ve “toplum temelli kurumlar” adı altında farklı mekânlarda da açılıyor.

KAYMAKAM’IN İŞİ BU MU?

Bu kurslara devlet eliyle katılım ise teşvik ediliyor. Bu uygulamalar kapsamında son olarak Dersim’in Hozat ilçesinde minik kız çocuklarının başlarının örtülerek camiye götürüldüğü görüntüler paylaşıldı.

Hozat Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından “miniklerin neşesi” ifadesiyle paylaşılan görüntüler, özellikle Alevi yurttaşların tepkisini çekti. Bölge halkı, söz konusu uygulamaların Dersim’in kültürel ve inanç yapısıyla örtüşmediğini belirterek, “Hozat Kaymakamı’nın işi küçücük çocukları camiye götürmek mi" diye sordu.

KURSLARA PARA AKIYOR

4-6 yaş Kuran kursları ülkede yaygınlaştırılmaya devam ediyor. Aile Bakanlığı, Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla yargıya taşınan, “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı” kapsamında 2025 ilk yarısında Diyanet’e, 45,7 milyon TL aktardı.

Bakanlığın, “4-6 yaş grubundaki çocukların Kuran kursuna ücretsiz gitmesi için” Ocak 2023-Haziran 2025 döneminde başkanlığa gönderdiği toplam para ise 140 milyon TL’ye dayandı.