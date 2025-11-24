Gerici dernek eğitimden sonra sağlık alanına da girecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı İlim Yayma Vakfı ile İlim Yayma Cemiyeti'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği 'İlim Yayma Ödülleri' tanıtım toplantısı Beşiktaş'taki bir otelde düzenlendi.

Toplantıya, Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri Komisyonu Başkanı Profesör Doktor İdris Sarısoy ile gazeteciler katıldı.

'ÖDÜL SAHİPLERİYLE KAMUOYU ARASINDA BİR KÖPRÜ HALİNE DE GETİRMEYİ BAŞARDIK'

Erdoğan, “Başladığımız günden beri Türkiye'deki akademik çalışmanın kalitesini desteklemek, artırmak ve yeni nesilleri akademik çalışmaya, bilim insanı olmaya, araştırmacı olmaya teşvik etmek için yaptığımız İlim Yayma Ödülleri, yıllar geçtikçe farklı misyonları da üstlenerek devam ediyor. Örneğin geçen sene yaptığımız çalışmalarla İlim Yayma Ödülleri'ni ödül sahipleriyle kamuoyu arasında adeta bir köprü haline de getirmeyi başardık. Dolayısıyla Türkiye'de araştırmacıların, çalışma yaptıkları sahaları, araştırma konularını ve Türkiye'de genel olarak bilimsel çalışmanın ve araştırmanın dertlerini, sorunlarını kamuoyuyla paylaşmaları için bir platform haline gelmiş olduk. Bu anlamda her yıl bir önemli kamuoyu bildirisi, ödül sahiplerimizin kamuoyuyla paylaşması geleneğini başlattık ve ilkini de 'Sağlıkta Teknolojik İstiklal' adlı bildirimizle gerçekleştirdik. Bundan sonra her sene ödül sahiplerimizi bir araya getirerek kamuoyuyla önemli buldukları bir sahada bir paylaşım yapmalarını, bir çalıştay sonucunda bir bildiri yayınlamalarını öngörüyoruz. Başladığımız zaman 10 yıl içerisinde bu ödüllerin artık uluslararası bir yön, uluslararası bir boyut kazanması gerektiğini konuşmuştuk. Belki bir sonraki ödülümüzden itibaren de, iki yıl sonraki ödülümüzle birlikte de bir uluslararası yönü de İlim Yayma Ödülleri'ne kazandırılmasına çalışıyoruz, planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DE YAKINDA ÇOK DAHA GÜZEL YERLİ VE MİLLİ ÇIKIŞLARIMIZ OLACAK'

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, "Savunma sanayiinde katılımlar, yeni buluşlar, devreye alınan araçlar, gereçler nasıl göğsümüzü kabarttıysa, bayrağımızı daha özgür ve hür dalgalandırmaya vesile oluyorsa, bir güven unsuru olarak hepimizi rahatlatıyorsa, ben ümit ediyorum ki sağlık sektöründe de yakında çok daha güzel yerli ve milli çıkışlarımız olacak. Benim görebildiğim kadarıyla sağlık sektöründe ciddi bir şekilde dışa bağımlılığımız var. Biz özgürlüklerden söz ediyorsak, millet olarak ayaklarımızın üstünde durma mecburiyetimizi görmüş ve hep beraber haykırıyorsak, her alanda da özgürlüğümüzü ifade etmemiz ve sonuna kadar da özgürlüğümüzün arkasında durmamız gerekiyor. Bağımlılıktan uzaklaşmamız gerekiyor. Başka bir derdimiz yok. 75 yıldır bu dertle ilgili koşturuyoruz" ifadelerini kullandı.