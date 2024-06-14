Gerici genelge gençlere düşman

Ülkede son dönemde artan gerici uygulamalar Kocaeli’de kız öğrencilerin giyimleri nedeniyle mezuniyete alınmaması ile zirveye çıktı. Eğitim sendikaları, asıl sorumlunun mezuniyet genelgesini uygulamaya koyan MEB olduğunu vurguladı.

Ülkede gerici kuşatma son günlerde kendini iyice göstermeye başladı. Son 1 haftada parkta dans edenler saldırıya uğradı, etek giyen turistler taciz edildi.

Gericiliğin son hedefi ise Kocaeli'de kız öğrenciler oldu.

Gebze’nin Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde öğrenciler için okul yönetimi tarafından bahçede mezuniyet töreni düzenlendi.

Tören öncesi, okulun oluşturduğu 'Mezuniyet Komisyonu' tarafından velilere, "Veli izin onay formu" gönderildi. Formda, 'Milli manevi değerlere, kılık kıyafet yönetmenliğindeki temel sınırlandırmalara (Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz) ifadeleri yer alırken, velilerin imzalaması istendi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Önceki akşam saatlerinde düzenlenen mezuniyet töreni öncesi bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle törene alınmadı. Öğrencilere kapı kapatılırken, bazı veliler ve öğrenciler, okul yönetimine tepki gösterdi. Veliler ve okul yönetimi arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine yapılan ihbarla okula jandarma ekibi sevk edildi. Olayın bildirilmesi üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okula geldi. Doğan veliler ve öğrencilerle konuştu, ardından tüm öğrenciler içeri alındı ve mezuniyet törenine katılmalarına izin verildi. Yaşananlar kamuoyunda büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından Kocaeli Valiliği 2 müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Kocaeli’de öğrenciler kıyafetleri nedeniyle mezuniyete alınmadı.

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ÇAĞDIŞI, GERİCİ VE DESPOTİK

Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube de yaşanan ayrımcılığın, özellikle kız öğrencilerin kılık kıyafetleri bahane edilerek törene alınmamasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. Yaşananların asıl sorumlusunun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olduğu vurgulanan açıklamada, "Okul idaresi mezuniyet törenine katılacak öğrencilerin velilerine bir belge yollayarak törende uyulması gereken kılık kıyafet kuralları konusunda uyarıda bulunmuş, hatta daha da ileri giderek tören esnasında giyeceği kıyafetin gösterilip okul idaresinin onaylamasını istemiştir. Bu çağdışı, gerici ve despotik uygulamaya gerekçe olarak da mezuniyet törenine protokolün katılacağını bahane etmişlerdir" denildi.

Başta okul idaresi olmak üzere ilgili tüm kamu görevlileri ile ilgili yasal ve idari işlemlerin bir an önce başlatılması gerektiği vurgulanan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "İktidarın ideolojik temelini attığı ve liyakatsız yandaş kapı kulu haline getirdiği kadroları ile eğitimin ne kadar bilimsel, laik ve nitelikli yönü varsa onu da son müfredat değişikliği ile ortadan kaldırdığı bir ortamda yaşanan son olay bizleri önümüzdeki süreçte eğitim alanında nelerin beklediğini de göstermektedir. Konser ve festival yasaklayan anlayıştan geldiğimiz son nokta mezuniyet törenlerinin de bu uygulama ile fiilen yasaklanması olmuştur. Bakan Tekin’in STK dediği cemaat-tarikatlar fiziken olmasalar bile fikren ve gerici ideolojileri ile eğitimin her alanını sarmış durumdadır. Fiili bir şeriat rejiminin uygulandığı bu dönemde en çok etkilenen ve “makul vatandaş” yaratmanın aracı olarak kullanılmak istenen eğitim sistemi ve müfredat defalarca değiştirilmiş adeta yapboz tahtasına dönüştürülmüştür. Bizler bu ülkenin aydınları, eğitim ve bilim emekçileri olarak çocuklarımızı bu fiili şeriat düzenine asla teslim etmeyeceğiz."

FİİLİ ŞERİAT REJİMİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ!

SOL Parti Kocaeli Gebze ilçe örgütünden yapılan açıklamada, "Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi mezuniyet töreninde yaşanan ayrımcılığa sebep olan kim var ise acilen hesap vermelidir! Şeriatçı karanlığa karşı aydınlık yarınlar için mücadeleyi yükseltelim! Fiili şeriat rejimine teslim olmayacağız!" denildi.

LAİK CUMHURİYETE YAKIŞMIYOR

Eğitim-İş Sendikası Kocaeli 2 No’lu Şubesi de "Bu uygulama Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayan laik Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmayan bir uygulamadır. 28 Şubat sürecini aratmayan bu uygulamalar ülkenin toplumsal barışına hizmet etmeyeceği gibi yıllardır kadının kıyafeti üzerinden yürütülen anlamsız uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir. Bu olayın takipçisi olacağımızı belirtiyor, sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın zaman geçirilmeden derhal açılmasını talep ediyoruz."

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Tepki çeken genelge

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda düzenlenecek mezuniyet günü etkinlikleriyle ilgili geçen günlerde bir genelge yayımlamıştı. Tepkiye yol açan ve okul müdürlerine gönderilen genelgede, okul dışındaki mekanlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmeyeceği belirtilmişti. Genelgede, mezuniyet etkinliklerinin ‘milli, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacağı’, etkinlikler için veli izni alınacağı belirtilmişti.