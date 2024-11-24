Gerici ittifakınızı mücadelemizle püskürteceğiz

HABER MERKEZİ

Birçok kentte kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde sokaklara çıkarak erkek şiddetine karşı yarın bir araya gelecek.

Kadınlar; İstanbul'da Taksim Tünel'de, Ankara'da Kolej’de, İzmir'de Alsancak'ta buluşacak. Birçok kentte yoksulluğa, savaşa, şiddete karşı eşit ve özgür bir yaşam için sokaklarda olacaklarını söyleyen kadınlar taleplerini haykıracak.

Sol Feminist Hareket tarafından yapılan çağrıda “İktidarın günden güne büyüttüğü gerici dilin, gerici politikaların en ağır sonuçlarını yaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden, 6284 ve Medeni Kanun’a saldıran, 9. Yargı Paketi ile saldırılarını yükselten; makbul kadın sınırını aile içerisinde gerçekleştiren; kadının soyadı tartışmasıyla, toplumdaki varlığını eş ve çocuk üzerinden dizayn etmesiyle, nasıl giyindiği, nasıl yürüdüğü, nasıl kahkaha attığı tartışmalarıyla bu iktidarın kadınların hayatlarına nasıl bir karabasan gibi çöktüğünü görüyoruz. Ülke tarihinin en gerici ittifakı işbaşında. Hayatlarımız fetvalarla karanlığa boğuluyor. Derinleşen yoksulluğun bedelini de kadınlar ödüyor. Bu karanlık, kadın ve emek düşmanı, cinsiyetçi, ayrımcı sömürü düzeninizin yarattığı her türlü şiddete karşı 22 yıldır nasıl barikat kurduysak, bundan sonra da daha güçlü aşılmaz barikatlar kuracak, safları sıklaştıracak, gerici ittifakınızı biz kadınlar birleşik mücadelemizle püskürteceğiz. Tırnaklarımızla kazıyarak kazandığımız İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe sokacağız, 6284’ü uygulatacağız. Yaşamımızı savunmaktan bir an bile vazgeçmeyecek, bir adım geri atmayacağız” denildi.

Yarın eylem yapılacak bazı illerde toplanma yerleri ve saatleri şöyle:

İstanbul - 19:30, Taksim Tünel

Ankara - 19:00, Kolej

İzmir- 19:00, Alsancak Gar

Adana - 18:00, İstasyon Meydanı

Antalya - 16:00, Kışlahan Önü

Balıkesir - 18:00, Salih Tozan Önü

Bolu - 17:30, İzzet Baysal Anıtı Önü

Bursa - 18:30, Fomara Meydanı

Denizli - 18:00, Valilik Karşısı

Edirne - 17:30, Eski Camii Önü

Antep - 18:00, Kırkayak Parkı