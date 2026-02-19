Gerici karanlığa birlikte direnelim

Eğitimden toplumsal yaşama dek gerici baskılar gün geçtikçe artarken ülkenin aydınlık yüzleri ve ilerici birikimi laikliğe sahip çıktı. Korkut Boratav, Taner Timur, Alaeddin Şenel, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, İlhan Cihaner, Müjde Ar, Ayşe Kulin, Ahmet Telli, Melike Demirağ, Rutkay Aziz, İlkay Akkaya, Şükrü Erbaş, Onur Akın gibi isimlerin aralarında bulunduğu 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisinin imzasıyla “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bir metin kaleme alındı.

Metinde, son dönemde laikliğe dönük saldırılara tepki gösterilerek, “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz!” vurgusu yapıldı. Kısa sürede 10 bini geçen imza kampanyası sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Yurttaşların “laikligisavunuyoruz.org” adresinden imza atabileceği ifade edildi.

ÜLKE KUŞATMA ALTINDA

Metinde, “Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte ‘Talibanlaştırma’ baskısı altına girmiş durumda. ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdide dönüşmüştür. Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump’ın ipine sarılarak Türkiye’yi adım adım Orta Doğu’nun gerici bataklığına sürüklemektedir. Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır. Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların -Anayasa’yı hiçe sayarak- “suçlu” gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir. Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız! İfadeleri kullanıldı.

BİZ CEZALANDIRILDIK

Öte yandan şeriata karşı laiklik pankartı açtığı için gericilerin hedef gösterdiği 6 SOL Parti üyesinin ev hapsi kararı sürüyor. Bildirinin imzacılarından SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen, ortak metnin ne ifade ettiğini ve parti üyelerinin ev hapsi kararını değerlendirdi.

“Ülkemiz gerici - faşist bir kuşatma altındadır. ABD destekli olarak Ortadoğu’da yaratılan Talibancı ve El Kaideci rejimlerin yarattığı dalga, bugün ülkemizi de şeriatçı bir düzen kurma girişimi ile karşı karşıya bırakmaktadır” diyen Demirdöğen, “AKP iktidarı yıllardır laikliğe ve Cumhuriyet’in tarihsel kazanımlarına sistemli biçimde saldırmaktadır. Gelinen aşamada ise yaratılan otoriter ve dinci rejim aracılığıyla laik ve demokratik düzen bütünüyle ortadan kaldırılmak istenmektedir. Devrimci, Demokratik Cumhuriyet programımızın temel mücadele başlıklarından biri olan laikliği savunmayı bir an olsun bırakmadık. Gerici odakların şeriat ve hilafet çağrılarına karşı ülkenin dört bir yanında ‘Laiklik Yürüyüşleri’ düzenledik. SOL Parti olarak laik, demokratik ve bağımsız bir ülke mücadelesini kararlılıkla sürdürdük” ifadelerini kullandı.

“Bugün ise cumhuriyete ve laikliğe sahip çıkan iradeyi bastırmak amacıyla yeni bir adım atılmaktadır” vurgusu yapan Demirdöğen sözlerini şöyle sürdürdü: “Şeriata, Faşizme, Karanlığa karşı; Devrimci, Demokratik, Laik Cumhuriyet’ sözleri nedeniyle 6 parti üyemize ev hapsi cezası verilmiştir. Bu karar, yalnızca arkadaşlarımıza değil, anayasal güvence altındaki laiklik ilkesine yönelmiş açık bir tehdittir.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez laikliği savunanlar cezalandırılmaktadır. Laik ve demokratik düzene sahip çıkan yurttaşlar üzerinde bir yargı baskısı yaratılmak istenmektedir. Şeriat çağrıları yapanlar, laiklik pankartlarına ve parti binalarına saldıranlar cezasız kalırken; laik, demokratik düzeni savunanlar ev hapsiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki toplumda laikliğe yönelik güçlü bir sahiplenme vardır. Bunun en somut göstergesi, başlattığımız ‘Laikliği Birlikte Savunuyoruz’ kampanyasına kısa sürede binlerce kişinin destek vermesidir.”

TESLİM OLMAYIZ

Hakkında ev hapsi kararı verilen SOL Genç Üyesi Hüseyin Aktaş da şöyle konuştu: “Şeriata karşı laikliği savunduğumuz için önce hakkımda gözaltı kararı çıkarıldı ardından ev hapsiyle cezalandırıldım. Bu ceza nedeniyle günlerdir ev hapsindeyim. Aynı günlerde şeriat çağrıları yapanlar, pankartlar asanlar, yaşasın şeriat yazılarıyla laikliği hedef alanlar ise özgürce dolaşıyor. Haklarında tek bir işlem dahi yapılmadı. Bu açık çifte standardı kabul etmiyoruz. Biz gençler geleceği kuşatma altına alınmış bir ülkede yaşamaya zorlanıyoruz. Baskılar artıyor, konserler iptal ediliyor, düşüncesini ifade gençler cezalandırılıyor. Laikliği savunmak suç değil; laiklik hem gençler hem kadınlar için özgürlük alanıdır. Memleketin dört bir yanından laiklik mücadelemize sahip çıkacağız. Çünkü laiklik sadece bugünün meselesi değil, aynı zamanda yarınlarımızdır. Karanlığa teslim olmayacağız.”

DEVRİMCİ GÖREV

Ev hapsinde bulunan bir başka isim SOL Parti İstanbul İl Örgütü Yöneticisi Enis Çiçek ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Laikliği savunmak suç değildir. Eğitimden hukuka, hukuktan çalışma yaşamına ve tüm kamusal alana kadar şeriatçı, gerici düşüncelerin hızla yayılmasına karşı partimizin ortak mücadelesi olarak ilçemizde de pankart asarken şeriatçı, gerici bir kişinin ortalığı germesiyle göz altına alındık. Cumhurbaşkanı danışmanının da şeriatçıları desteklemesiyle mahkeme hakkımızda ev hapsi kararı verdi. Ama Şeriatçılar serbest dolaşıyorlar. Bu ülkenin geldiği son durum bu. Bunun için Laiklik bir sınıfsal durumdur. Dolayısıyla ülkede yeni rejimi inşa etmeye kalkışanlara karşı laikliği savunmak bir İnsani ve devrimci görevdir.”

ERDOĞAN BİLDİRİYİ HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray’da düzenlenen "Valiler Buluşması" programında “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisini hedef aldı. Erdoğan, “Yayınladıkları bildirilerle Ramazan sevincine gölge düşürmek isteyenlerin milletimizin arasına nifak sokmasına eyvallah etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Türkiye'de laiklik tartışması yokken, özgürlük alanları hiçbir surette kısıtlanmadığı hâlde milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmadan doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra konuya ilişkin sosyal medya hesabından da aynı ifadelerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

LAİKLİK İÇİN YÜRÜYECEKLER

İzmir’de cumartesi günü saat 17.30’da Alsancak Penguen Kitabevi önünde toplanacak yurttaşlar, laiklik vurgusuyla yürüyüş gerçekleştirecek. “Özgür ve demokratik Türkiye’yi kuracağız” sloganıyla duyurulan yürüyüş için yurttaşlara katılım çağrısı yapıldı. Afişte “Laikliği Savunuyoruz” ve “Eşit ve özgür gelecek yolunda Hep beraber” ifadeleri yer alırken, etkinliğin tüm yurttaşlara açık olduğu belirtildi.