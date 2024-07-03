Gerici karanlığa teslim olmayacağız

Sivas’ta 33 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamı’nın 31’inci yılında hayatını kaybedenler anıldı. Anmada “Gerici karanlığa asla teslim olmayacağız, aydınlık geleceği kuracağız” denildi.

Haber Merkezi

Sivas’ta 33 aydın, sanatçı ve 2 otel çalışanının yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamı 31. yıldönümünde anıldı. Adaletin sağlanmadığı, geçtiğimiz yıl zamanaşımından düşürülen katliamın yıldönümünde konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe, "31 yıl geçti, ama hemen şuracıkta tutuşturulan ateş sönmedi. Ateş evlerde, yüreklerde, dağlarda yanmaya devam ediyor. Öyle bir ateş ki kimi zaman Mardin’de,kimi zaman Kaz Dağlarında, kimi zaman da 10 Ekim’de ciğerimizi yakmaya devam ediyor. Öyle bir ateşki bütün ezilenleri yakmaya devam ediyor. Bıkmadan usanmadan buraya gelip adalet diyoruz; çünkü biliyoruz ki Sivas için adalet sağlanmazsa hiç kimse için adalet sağlanmayacak" diye konuştu.

Sivas’ta bir araya gelen binlerce kişi, Madımak Oteli’nde 33 aydın,sanatçı, yazar ve 2 otel çalışanının yakılarak katledildiği Madımak Katliamı’nın 31. yıl dönümünde anma etkinliği düzenledi. Çok sayıda ilden yola çıkan yurttaşlar, sabah saatlerinde şehre girişlerde yapılan kimlik kontrolünün (GBT) ardından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünde bir araya gelerek yürüyüşe geçti.

Anmaya katliamında yaşamını yitirenlerin aileleri başta olmak üzere; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP’li vekiller, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Eski DBP Eş Başkanı Sebahat Tuncel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile DEM Parti’li milletvekilleri, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanları SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Halkevleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) da katıldı.

Dernek şubesinden Madımak Oteli önüne doğru yürüyüşün ön kısmında katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri yer aldı. Yurttaşlar yürüyüşte sık sık "Sivas’ı unutma, unutturma", "Sivas’ın hesabı sorulacak", "Sivas’ı yakanlar, AKP’yi kuranlar" sloganları attı.

ADALET İSTİYORUZ

Burada bir konuşma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe, Sivas Katliamı aydınlatılmadan hiçbir davanın adalete kavuşmayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ailelerin ortak taleplerinin kendilerinin sefaletleri olduğunu ifade etti. "Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı olarak tüm yardımcılarımızla örgütümüzle ailelerin yanında olmaya geldik. Burada 2 önemli karar alınmadan sonuç alınmadan bu mücadele durmayacak. Elbette her sene 2 Temmuz’da geleceğiz burada anacağız. 31.yılı 1.yılı kabul ediyoruz. Birinci talep bizim ve ailelerin ortak talebimiz. Madımak’ın bir utanç müzesi olmasıdır. Bu bilim ve kültür merkezi yazısını gören ailelerin içi yanıyor. ‘Biz bunu hak etmedik’ diyorlar, ‘ne bilimi ne kültürü. İnsan yakmak bizim kültürümüzde var mı’ diyorlar. ‘Bilime kültüre inanan sanata inanan canları burada yaktınız’ diyorlar. Burası utanç müzesi olacak. İkincisi de istinafta umudumuzu sürdürüyoruz. Ama önünde sonunda bu kararların bozulup bunun insanlığa karşı suç olarak nitelendirilmesi gerekiyor” dedi.

ŞERİATA GEÇİT YOK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da şöyle konuştu: "Sadece o dönem burada bulunan birkaç kişi yargılandı. Birçoğu tahliye edildi, beraat etti. Kalanlar da Cumhurbaşkanı affıyla birlikte serbest bırakıldı. Bu insanlığa karşı işlenilmiş bir suçtur. Cumhurbaşkanı insanlık suçu yapmış katilleri affedemez."

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ise şöyle konuştu: “31 yıl önce 33 aydınımız Siyasal İslamcı gerici güçlerle iktidarın işbirliği ile burada yakıldı. Dizayn etmek istedikleri ülke, yola getirmek istedikleri eşitlik, laiklik, demokrasi ve kardeşlik isteyenlerdi. Bugün ülkede açlık kol geziyor, sömürü katmerleşiyor, hırsızlar muteberlesiyor. Ülke bugün tarikat istilasındaysa bunların yaptıkları, yol verdikleri katliamlar sayesinde. Bugünkü karanlık rejimi devam ettirmek, tüm ülkeyi 2 Temmuz’laştırmak için planları hala devam ediyor. Bizler de durmuyoruz, durmayacağız. Gericilerle, sömürücülerle normalleşmeyeceğiz! Şeriata, faşizme, sömürü ve baskıya karşı başlarımız dik, yüzlerimiz aydınlık kol kola, omuz omuza bitmeyen yolda mücadeledeyiz. Eşit, laik, demokratik bir ülkeyi örgütlü gücümüzle kuralım.”