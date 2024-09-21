Gerici karanlık teslim alamayacak

Kadına yönelik erkek şiddeti Türkiye’nin en büyük toplumsal problemlerinden biri. İktidarın aileyi kutsayan ve gerici politikalarının hedefi çocuklar ve kadınlar oluyor. Cezasızlık politikası da devreye girdikçe failler adeta bu durumdan güç alıyor. Bir yandan kadınlar ve çocuklar, şiddeti ve istismarı yakından yaşarken diğer yandan bu duruma karşı kadınlar birleşiyor. Kadınlar, dincilerin baskıladığı tarikat, cemaat düzenine karşı laikliğin hayati öneme sahip olduğunu adliye koridorlarında, sokaklarda haykırıyor. Şiddete maruz bırakılan kadınlar ise bu desteği hissederek güç alıyor ve direniyor. İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel tarafından 6 yaşında ‘evlendirilen’ ve yıllarca Kadir İstekli tarafından cinsel istismara maruz bırakılan H.K.G. bu kadınlardan yalnızca biri.

H.K.G.’nin davası 23 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görülecek. H.K.G.’ye destek veren kadınlar ise karar duruşması olması ve faillerin en ağır cezayı alması için ümitle bekleyerek “Asla yalnız yürümeyeceksin asla yalnız büyümeyeceksin” sloganları eşliğinde adliye önünden bir ağızdan destek verecek.

H.K.G.’nin davasını takip eden gönüllü avukatlardan SOL Feminist Hareket üyesi Avukat Nuriye Alsancak, ‘karar’ duruşması olması beklenen davayla ilgili kadınlara destek olma ve davayı takip etme çağrısı yaptı. Alsancak, H.K.G.’nin yaşadıklarını şöyle anlattı:

“H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki müriti ile evlendiriliyor. Yargılama esnasında dinlenen sanıkların huzura getirdiği tanıklar tarafından da doğrulandığı şekilde 12-13 yaşlarında imam nikâhı kıyılıyor, 14 yaşında düğün yapılıyor. Bu yaşlarda adet düzensizliği sebebiyle hastaneye giden H.K.G.'nin durumundan şüphelenen doktor durumu savcılığa bildiriyor. Soruşturmada, H.K.G. kemik yaşı ile ilgili raporda usulsüzlük yapılıyor. 21 yaşında bir başka kişinin raporu dosyaya giriyor. Bu dosya kapatılıyor. H.K.G. 18 yaşına geldiğinde ise resmî nikâh kıyılıyor. H.K.G. radyoda dinlediği haber ile aslında yıllardır cinsel istismara maruz bırakıldığını fark ediyor. Boşanıyor ve savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. H.K.G.'nin bu davranışı, onun durumunda olan bir kadın için çok büyük cesaret gerektiren bir şey. Yıllardır içinde bulunduğu karanlıktan, tüm riskleri göze alarak kaçmaya ve kendine yeni bir hayat kurmaya cesaret ediyor. H.K.G.’nin şikâyeti sonrası dosya 2 yıl sürüncemede bırakılıyor. Ta ki haber yapılana kadar. Bu habere kadar kulağının üzerine yatan savcılık bir anda harekete geçiyor. Yargılama neticesinde; ‘çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı’ suçlamalarıyla yürütülen dava sonunda verilen kararda, suçta kastın yoğunluğu ve tekerrür halinde işlenmiş olması sebebiyle; Kadir İstekli hakkında 30 yıl, Baba Yusuf Ziya Gümüşel hakkında 20 yıl, annesi hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası veriliyor.”

FAİLLERİ AKLIYORLAR

Alsancak, yargılama sürecinin geldiği aşamayla ilgili de “Dosyanın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye mahkemesi; cezaların artırılması gerektiği gerekçesi ile dosyayı iade etti. 23 Eylül’de görülecek olan duruşma karar duruşması olabilir” dedi. Alsancak şöyle devam etti: “Ne yazık ki bu ülkede kız çocuklarımızı korumak bizim elimizde. Ne Bakanlık ne adli makamlar çocuklarımızı koruma niyetinde değil aksine failleri aklama çabasında. Davanın başlamasıyla yürüyen süreç ve gelinen nokta kadınların mücadelesi ile gelinmiş bir süreçtir. Birbirimize sahip çıkmazsak bu karanlık bizi öldürmeye devam edecek. Narin ölümünün de bundan farkı yok. Tarikat ve cemaat karanlığında yok olan çocuklarımız ve kadınlarımız var. Karanlıkla mücadele etmekten başka çare yok.”

Fotoğraf: Depo Photos

23 EYLÜL’DE KARAR BEKLENİYOR

H.K.G.’nin verdiği mücadelede öne çıkan tarihler özetle şöyle:

3 Aralık 2022: Yazarımız Timur Soykan H.K.G.'nin yaşadıklarını BirGün gazetesinde kaleme aldı. Aynı ay iddianame kabul edilerek dava açıldı.

30 Ocak 2023: Açılan davanın ilk duruşması görüldü.

17 Temmuz 2023: Davanın 5. duruşmasında, İstekli'nin avukatının istifa etmesi nedeniyle yine ertelendi.

19 Eylül 2023: H.K.G.'ye ‘sahte kemik yaşı raporu’ alındığı gerekçesiyle yargılanan 3'ü doktor 7 sanığın yargılanmasına İstanbul Anadolu 20 Ağır Ceza Mahkemesi’nden başlandı.

23 Ekim 2023: Kadir İstekli, Yusuf Ziya ve Fatma Gümüşel hakkında hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verildi.

23 Şubat 2024: Yerel mahkemenin kararını değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi, sanıklara verilen cezanın artırılması gerektiğini aktararak kararı bozdu.

16 Haziran 2024: Yeniden görülen davada, sanık avukatlarının mazeret bildirmesi üzerine duruşma 23 Eylül’e erteledi.