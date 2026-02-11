Gerici kuşatma dozunu artırıyor

ABD ve İsrail eliyle bölge yeniden dizayn edilirken Saray yönetimi, ülkenin yüzünü tümüyle Orta Doğu’ya döndürmeye çalışıyor. “Türk-Kürt-Arap ittifakı”, “Osmanlı milletler modeli” gibi çıkışlarla hem iktidar hem de ABD tarafından ülkeye gerici, mezhepçi, siyasal İslamcı bir rol model biçilmek isteniyor. Cumhuriyet’in ilerici değerlerine savaş açan, laikliğin kırıntılarını bile süpüren rejim topluma yukarıdan aşağıya sistematik olarak muhafazakarlık dayatıyor.

Tarikat ve cemaat ağlarına, cihatçı gruplara verilen destekler, iktidar eliyle hayata geçirilen gerici uygulamalarla beraber laiklik bütünüyle tasfiye edilmek isteniyor. İktidarın bu desteğini arkasında hisseden bu gerici gruplar da açıktan şeriat çağrılarıyla, gerçekleştirdiği saldırılarla beraber bu dizaynın başat aktörleri olarak rol oynuyor.

EĞİTİMDE GERİCİLEŞME

Gericilik girdabı en çok eğitim alanını vurdu. Ders içeriklerinin değiştirilmesinden okulöncesi kurumlara mescit açılmasına, karma eğitimin hedef tahtasına konulmasından okullara imam atanmasına dek pek çok uygulama gerici, yandaş sivil toplum kuruluşları ile yapılan protokoller üzerinden hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin zamanında bu uygulamalar ise hız kazandı. Okullarda yılbaşı kutlamalarını engelleyen Tekin’in önceki gün Ramazan ayı dolayısıyla ülke genelindeki okullarda yoğun etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

DERSLER CUMAYA AYARLI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, tüm üniversitelere gönderdiği yazıyla cuma namazı saatleri ile mesai, ders, sınav ve uygulama saatlerinin çakışması durumunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini hatırlattı.

LAİKLİK PANKARTI KORKUTTU

Laiklik pankartı asan SOL Parti üyeleri gözaltına alınıp ev hapsi cezasına çarptırıldı. SOL Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı ile Ankara Keçiören İlçe Başkanlığı'na şeriat yanlısı gruplar tarafından saldırı düzenlendi.

LEMANA SALDIRI

LeMan karikatür dergisinin son sayısında Hz. Muhammed’i çizdiği iddiası ardından İstanbul Beyoğlu’nda bulunan ofisine taş ve sopalarla saldırı düzenlendi. İBDA-C örgütüne yakınlığıyla bilinen Büyük Doğu Akıncıları Derneği bugün saat 22’de dergi binasının önünde toplanma çağrısı yapmıştı. Tekbirlerle toplanan grup dergi binasına saldırısının ardından etraftaki kafe ve barlarda oturan insanlara da saldırdı.

YILBAŞI AĞACINA TAHAMMÜL YOK

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı süsleyen öğrenciler gericilerin saldırısına uğradı. Üniversite yönetimi ise öğrenciler hakkında soruşturma başlattı. Öğrencilere gönderilen yazıda, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet" ettikleri belirtildi.

ELBİSEYE KARIŞTILAR

Kocaeli Gebze’de bir lisede mezuniyet törenine katılmak isteyen bazı öğrenciler "uygunsuz kıyafetler" giydikleri gerekçesiyle törene alınmadı, gerekçe olarak "Kıyafet yönetmeliği" öne sürüldü.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Bu saldırılara son örnek de gerici çevreler tarafından bir süredir hedef alınan iki metal grubu Slaughter to prevail ve Behemoth'un Zorlu PSM'de verecekleri konserlerinin iptal edilmesi oldu. Beşiktaş Kaymakamlığı, Rusya merkezli Slaughter to Prevail ile Polonyalı Behemoth gruplarının konserlerini gerçekleştiremeyeceğini açıkladı. Açıklamada ayrıca Zorlu PSM’de 2 gün boyunya planlanan tüm etkinliklerin de yasaklandığı belirtildi. Kaymakamlık, kararın gerekçesini “etkinliklerin toplumsal değerlerle bağdaşmadığı yönünde birçok kesimden tepki gelmesi” olarak açıkladı.

Karara ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’da toplumu ifsat eden hiçbir faaliyete bugüne kadar izin verilmemiştir ve bundan sonra da verilmeyecektir.”

Slaughter to prevail 2 sene önce, Behemoth ise toplam 5 kez Türkiye'de konser vermişti.

İSLAMİ GRUP BASKI YAPTI

İptal kararının ardından Slaughter to Prevail’in vokalisti Alex Terrible, yayımladığı kısa videoda söz konusu iddiaları reddederek, “Türkiye konserinin iptal edildiği haberini aldım. Seçilmiş hükümete baskı uygulayan İslami bir grubun, şeytani propaganda yaptığımızı iddia ettiğini öğrendik; bu kesinlikle doğru değil” ifadelerini kullandı.

İDEOLOJİK PERDEYLE RIZA!

Konser iptal kararına sanatçılardan tepki geldi:

Sanatçı Güvenç Dağüstün: Hükümet kültür sanat politikalarını iyileştirmek yerine yasaklamaları tercih esiyor yine. Alıştık. Alışmamalıyız buna! Sanatı yasaklamak bu çağa uymaz. “Bu sanat değildir” diyen olabilir. “Bu sanatsa bile ben sevmedim” diyen de olabilir. Bunlar normal. Kimi sever, kimi sevmez. Buna karar verecek olan dinleyicidir. Seven bilet alır gider, sevmeyen bilet almaz gitmez. Seven alkışlar, sevmeyen yuhalar… Bu kadar!

Sanatçı Ediz Hafızoğlu: Açıkçası bu doğrudan iktidarla ilgili bir durum değil, iktidarın içinde radikal gruplardan o makamlara oturtulmuş kişilerin verdiği kararlar. Kapalı bir alanda ve bilet satın alınarak girilen bir etkinlikte kimsenin bir şeye müdahale etme hakkı yoktur. Başladılar bir “dini hassasiyet” işine, oradan devam ediyorlar. Konsere gitmezsin olur biter. Koskoca insanlara, grubun vokalistine “ben inançlı biriyim, ne alaka satanizm” dedirtecek kadar alçaldı bu ülke. İktidar ve aparatları fırsat ellerine geçtiğinde kültür ve sanat konusunda yasaklamaları asla es geçmiyorlar. Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübünün yerine çökmek bundan bağımsız düşünülemez. Kimler bu kişileri oraya oturttu, hangi tarikatlar nerelere çöreklendi ona bakmak yeterli oluyor. Yine dinlerini kurtardılar, eminim hepsi whatsapp gruplarında zaferlerini kutluyorlardır. Ama bilmiyorlar ki müzik ve sanat dinler tarihinden çok daha eski ve sağlam. Susturamayacaklar!

MÜZİK-SEN Başkanı Fatih Özakoğlu: Gericilik iş başında yine. Metafordan anlamadıkları için, sembollere gerçeklik atfediyorlar. Sanat bazen tersini söyleyerek anlatır anlatmak istediğini, bunu da anlamıyorlar ya da anlıyorlar, ama kendi kitlelerini memnun etmek için anlamamış gibi yapıyorlar. Kültürel hegemonyalarını inşa edemedikleri için ideolojik bir perdeleme ile rıza oluşturmaya çalışıyorlar. Olan sanatçılara, sanatseverlere oluyor, özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Mabel Matiz yazdığı şarkı sözlerini açıklamak zorunda kalıyor, Slaughter to Pravail'in solisti Alex Terrible aslında Tanrı inancına sahip olduğunu, ne kadar dindar olduğunu açıklamak zorunda kalıyor.