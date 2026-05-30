Gerici kuşatma her yeri sardı

HABER MERKEZİ

Devlet okulları yaz tatillerinde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA'ya teslim edilmeye devam ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatilinde okullarda "sosyal, kültürel, sportif, bilim ve sanat faaliyetleri" adı altında TÜGVA ile yaptığı ve yasal süresi dolan protokolü, 2030 yılına kadar yeniledi.

Vakfa binlerce devlet okulu tahsis edildi. Protokole aykırı olarak okullarda vakıf tarafından “Kuran-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hadis” dersleri de verilecek.

DİN EĞİTİMİ VERECEKLER

Danıştay'ın 5 yıl önce verdiği iptal kararını hiçe sayan TÜGVA ve MEB arasındaki protokol 2030'a kadar geçerli olmak üzere yenilendi. Okullarda "bilim, kültür, sanat, sportif faaliyet" yapmak iddiasıyla MEB'le protokol yapan vakıf için binlerce devlet okulu tahsis edildi.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre TÜGVA ile MEB arasında imzalanan protokole aykırı olarak, vakfın okullarda dini eğitim vermeye hazırlandığı ortaya çıktı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsayan protokolde olmamasına rağmen vakıf; 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine “Kuran-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hadis” dersleri verileceğini duyuruldu.

Eğitim İş protokolün iptali için dava açacak.

HAREM SELAMLIK EĞİTİM YAPILACAK

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği, 21 Nisan 2026'da İstanbul Valiliği'ne başvurdu. İstanbul'da şimdiye kadar 208 okul tahsis edilirken, bu yıl okul sayısını yüzde 100 artırıp, 432 okul talep etti. Valilik, vakfın listesindeki okulların tamamının tahsisini onayladı. TÜGVA'nın okullarda vereceği din derslerinde kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim alacağı belirtildi.

Okullarda dini eğitimi başlatan isim olan TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen'in gıda mühendisi olduğu ve "helal gıda sertifikası eğitimi" verdiği öğrenildi. Çiçen'in Ayasofya'nın "cami" olarak açılışında ilk ve orta dereceli öğrencileri okullardan toplayarak onlara tekbir çektirmesi ve çocukları siyasete alet etmesi daha önce tepki çekmişti.

***

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NURCU VAKIFLA PROTOKOL İMZALADI

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Bakan Mustafa Çiftçi’nin imzasıyla gönderdiği talimatta tüm personele yönelik başlatılan Osmanlı Türkçesi Eğitimi projesinden Nur cemaati bünyesinde faaliyet yürüten Hayrat Vakfı çıktı. T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre valiliklere gönderilen 14 Mayıs 2026 tarihli yazının 6 sayfalık protokol ekinde proje ortağının Hayrat Vakfı olduğu yer aldı. Valiliklere gönderilen protokol metnine göre, Hayrat Vakfı’nın organize edeceği “Osmanlı Türkçesi Eğitimi” projesinde bakanlık tarafındaki muhatap ise Eğitim Dairesi Başkanlığı olacak.

Ayrıca, personelin katılacağı kurslardaki eğitim materyalleri bakanlık tarafından temin edilecek.

AKADEMİK PERSONEL YERİNE DİNİ VAKIF

Protokole göre, illerde valiler ve vali yardımcıları başta olmak üzere, ilçelerde de kaymakamlar öncelikli olmak üzere haftada iki saat ders yapılacak. Kursu başarı ile bitirenlere sertifika verilecek.

Bizzat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla başlatılacak Osmanlıca öğrenme kursları akademik personel yerine dini bir vakıf üzerinden gerçekleştirilmiş olacak.

Hayrat Vakfı, Nurcular içinde en aktif yapılardan biri olarak bilinen Yazıcılar Grubu’yla bağlantılı bir yapı olarak öne çıkıyor. Grup, Said-i Nursi’ye ait risalelerin Osmanlıca harflerle yazılmasını savunan çizgisiyle biliniyor.

36 BİN PERSONELİ İLGİLENDİRİYOR

Haberde İçişleri Bakanlığı’nın merkez ve taşra yapılanmasında yaklaşık 36 bin personelini ilgilendiren bu faaliyete valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, mülki idarede görev alan hemen herkesin katılmak durumunda olacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’nca yürütülecek Osmanlı Türkçesi Eğitimi çalışmalarında Hayrat Vakfı’nın sorumluluğun başında eğitime katılacak “gönüllüleri” tespit edecek. Yanı sıra alanında uzman eğiticiler marifetiyle müfredat ve ders materyali hazırlayacak.