Gerici kuşatmanın ölüm sessizliği

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Köyü’nde 8 yaşındaki bir kız çocuğu olan Narin Güran hayattan koparıldı. Bölgedeki gerici Hüda Par’ın ve siyasal İslamcı rejimin etkin oluşu dikkat çekici.

Sadece 8 yaşında olan Narin için Hüda Par yöneticisi Vedat Turgut’un suçu ‘‘Batı kültürüne’’ atması ve Narin’in cenazesine duvak konulması tarikatların, cemaatlerin ve gerici kuşatmanın rolüne işaret etti.

Narin’in ölümünden sonra köyde ortaya çıkan sessizlik de bu kuşatmanın toplumu nasıl kapalı hale getirdiğini gösterdi. AKP’li milletvekillerinin Narin’in cenazesinde hatıra fotoğrafı çektirmesi, isyan eden bir kadına yumruklu saldırı, AKP’li Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun faili koruyan açıklamaları yaşananlardan siyasal İslamcı rejimin sorumlu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. ‘‘Bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız’’ sözleri tepki çeken Ensarioğlu dikkat çeken bir açıklama daha yaparak ‘‘Narin, ‘görmemesi gereken’ bir şey gördüğü için amcası tarafından öldürülmüş olabilir’’ dedi.

VERİLER AÇIKLANMAYACAK

Öte yandan Narin Güran’ın ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada birçok soru işareti giderilmedi. Son olarak, Narin Güran’ı 21 Ağustos’ta Eğertutmaz Deresi’nin kenarına gömdüğünü ‘itiraf eden’ Nevzat Bahtiyar’ın aracının 15.30-16.40 arasında, cesedin bulunduğu dere yatağında park etmiş olduğunun ortaya çıkmasıyla gözler bir kez daha, birçok kişinin Narin’i en son ne zaman gördüklerine dair Jandarma’ya ve basına verdikleri ifadelere çevrildi. Tanıkların Narin Güran’ın görüldüğünü savundukları saat ile cesedi gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın aracının kameraya takıldığı saat arasındaki çelişki dikkat çekti.

Köyde gözaltına alınan 22 kişinin jandarmadaki sorgusu dün de devam etti. Narin için yürütülen soruşturma kapsamında dün yaşanan gelişmelerden bazıları şöyle:

•Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran görevinden uzaklaştırıldı.

•Narin Güran’ın öldürülmesi ile ilgili WhatsApp mesajlarının talep edildiği Meta şirketi, bu verilerin ‘‘hiçbir şartta depolanmadığını, ellerinde olmadığını’’ söyledi.

•Muhtar Salim Güran’a avukatlık yapan Seda Toğrul, cesedinin bulunmasının ardından, dosyanın geldiği aşamada savunmaya devam edemeyeceğini söyleyerek müdafilik görevinden çekildiğini açıkladı.

•Adalet Bakanlığı, Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin i fade işlemlerinin devam ettiğini, bugün adliyeye sevklerinin beklendiğini bildirdi.

•Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır’a gitti. Bakanlar, Narin’in mezarını ziyaret etti.

•Narin’in katledilmesi sonrası herkesin birbirini tanıdığı ancak kimsenin konuşmadığı köydeki lüks araçlar gündem olmuştu. Köydeki 3 Porsche’nin kentteki nüfus sahibi kişilere ait oılduğu ileri sürülürken, abi Baran Güran’ın sosyal medya hesabında çakarlı araç paylaşımları yaptığı görüldü.

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Destekleyici bulgular katkı sağlayacak

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Narin Güran’ın otopsi işlemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Narin’in otopsisinin kapsamlı bir şekilde yapıldığını kaydeden Dokgöz, cesedin 19 gün boyunca suda kalmasıyla çürümelerin meydana geldiğini söyledi. Otopsiyle birlikte destekleyici bulgularla ölüm sebebinin bulunabileceğini söyleyen Dokgöz, BirGün TV’nin sorularını şöyle yanıtladı:

•Narin’in otopsis bize ne gibi bulgular sunacak?

91 örnek alındığı açıklandı. Bu örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarında değerlendirilecek. Laboratuvardan çıkan sonuçlar ve otopsi sırasında elde edilen bulgular bir araya getirilerek, nihai otopsi raporu oluşturulacak. Bu rapor da hukuk sistemine sunulacak. Bu süreç genelde 1 ay, bazen 2 ay sürebilir. Ancak toplumda infial oluştuğu için bu sürecin daha hızlı işleyeceğini düşünüyorum. Laboratuvardan çıkan sonuçlar daha hızlı değerlendirilecektir.

•Narinin otopsisinde şu ana kadar ne gibi bulgular elde edildi?

Ölüm zamanını tespit etmek adli tıpta her zaman kesin bir şekilde olmaz. Üzerinden zaman geçtiği için yaklaşık bir aralık verebiliriz. Mesela “En az 15 gün olmuştur” ya da “20 gün olmuştur” gibi değerlendirme yapabiliriz.

•Ceset uzun süre suda kalmış. Bu durum cinayeti aydınlatacak delilleri ortadan kaldırır mı?

Hem evet hem hayır. Evet, 19 gün suyun içinde kalması bazı delillerin kaybolmasına yol açabilir. Hayır, ceset suyun altında kaldığı için çürüme süreci gecikmiştir. Çuvalın içinde olduğu için de bir nevi korunaklı hale gelmiştir. O yüzden bulgu bulma şansı var. 91 örnek alınması da bir takım bulguların bulunabileceğine işaret ediyor. Çuvalda kişilere ait biyolojik materyaller olabilir.

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REYTİNG MALZEMESİ OLAMAZ!

Narin Güran’ın öldürülmesi medyanın reyting malzemesi haline geldi. Her konuda "uzmanlar" bu kez cinayet "çözdü." Magazin programında sunucular çığlık attı, muhabir "Bulunacağı içime doğmuştu" dedi. Ancak tüm bu açıklamalarla beraber Türkiye’nin tamamında halk sokaklara çıkarak “Ölümü romantize etmeyi bırakın, katilleri bulun” dedi.