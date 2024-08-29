Gerici müdür kadına saldırdı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP’ye destek açıklaması yapan, öncesinde de “Cihat çağrısı” yapmasıyla gündem olan Bülbülzade Vakfı’nın yöneticisi İbrahim Kutlu Özmantar’ın bir kadın öğretmene saldırdığı için yargılandığı ortaya çıktı.

2022 yılında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İbrahim Kutlu Özmantar hakkında “Kasten yaralama” suçunu işlediği gerekçesiyle bir iddianame hazırlandı ve ardından da Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İddianameye göre, 53 yaşındaki İbrahim Kutlu Özmantar, Mehmet Hayri Akınal Kız İmam Hatip Lisesi’nde okul müdürü olarak görev yaptığı 14 Haziran 2022 tarihinde, aynı okulda “Kuranı Kerim” öğretmeni olarak görev yaptığını ifade eden 43 yaşındaki H.Ö. isimli kadına saldırdı. H.Ö. ifadesinde, “Okul müdürü İbrahim Kutlu Özmantar ile rehberlik dosyası ile alakalı tartıştıklarını, Özmantar’ın dosyayı alarak kendisine fırlatıp başına vurduğunu” söyleyerek şikâyetçi oldu. Tanık beyanları, kamera görüntüleri ve doktor raporu da H.Ö.’nün ifadesini doğruladı.

DOSYA SİLAH SAYILDI

Özmantar ise “H.Ö.’nün getirdiği dosyada eksiklik gördüğünü ve H.Ö. dosyayı almadığı için de fırlattığını iddia etti. Doktor raporunda, H.Ö.’nün basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı ifade edildi. İddianamede, “Okul müdürünün odasında kamera görüntülerinde de Özmantar’ın dosyayı fırlattığı ve dosyanın H.Ö.’nün başına geldiği görüldü” denildi.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Savcı, 17 Aralık 2022’de Özmantar hakkında “Makam odasında kendi altında çalışan H.Ö.’ye karşı silahtan sayılabilecek dosyayı fırlatarak kasten yaraladığı ve kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle yaralama suçunu işlediği” gerekçesiyle kamu davası açılmasını talep etti. Ardından da savcının ceza talebiyle Özmantar hakkında dava açıldı.