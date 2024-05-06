Gerici müfredat taslağına karşı 'tek tip' tepkisi

Haber Merkezi

Eğitim Sen Diyarbakır 2 No’lu Şube Eşbaşkanı Serhat Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat taslağını 'tek tip' olarak değerlendirerek tepkisini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı ve eğitim sendikalarının tepkisine yol açan müfredat taslağına ilişkin bir değerlendirme de Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Diyarbakır 2 No’lu Şube Eşbaşkanı Serhat Kılıç'tan geldi.

MA'nın haberine göre, anadilde eğitim' vurgusu yapan Kılıç, "Farklı kimliklerin görünmediği, tek kimliğin esas alındığı, tek mezhebin esas alındığı dayatma bir müfredat olmaz" dedi.

‘TEK TİP BİR MODEL’

AKP iktidarı döneminde müfredatta 2 kez değişikliğe gidildiğini söyleyen Kılıç, "Eğitime etki eden birçok şey var; ama en önemlisi müfredattır. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, öğrenciler hangi kimlikte olursa olsun benzer bir müfredat görecekler. Dolayısıyla bu süreç tüm ülkeyi ilgilendiriyor. Bu müfredat 'yerli ve milli müfredat' olarak ifade edildi. Yerli ve millilik üzerinden; tek din, tek inanç gibi ifadeler eğitimde karşılık bulsun diye ortaya konmuş bir müfredat” dedi.

'ANADİLDE EĞİTİM OLMALI'

Tüm toplumun ihtiyaçlarını karşılayan bir müfredata ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kılıç, "Müfredatta görünmeyen ve ülkedeki en büyük problem olan anadilde eğitim hakkı olmalı. Bu başlı başına problemler teşkil ediyor. Eğitim anadilde olmalı. Demokratik, bilimsel ve laik olmalı. Bu ilkeler ışığında bir müfredat hazırlanmalı. Farklı kimliklerin görünmediği, tek kimliğin esas alındığı, tek mezhebin esas alındığı dayatma bir müfredat olmaz" şeklinde konuştu.