Gerici müfredata boykot çağrısı

Müfredatı Geri Çekin Platformu, kamuoyunda tepki çeken ve 'parti programı' olarak nitelendirilen yeni müfredata karşı tüm velilere 11 Haziran'da çocuklarını okula göndermeme çağrısı yaptı.

Işıl AYDIN

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi’nde ‘Müfredatı Geri Çekin Platformu’ tarafından basın açıklaması düzenlendi. Platform ‘‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’’ne yönelik tepkilerini dile getirirken tüm velileri 11 Haziran günü çocuklarını okula göndermeyerek boykot etmeye çağırdı.

Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz tarafından okunan ortak basın açıklamasında "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin hükümetin siyasal-ideolojik yaklaşımına 'biat ve itaat'i merkezine alan bir nesil yetiştirme programı olduğu vurgulanarak "Çocuklarımızın gözlerimizin önünde heba edilmesine sessiz kalmamız beklenerek ve en önemlisi çocuklarımızın yarınlarına ipotek konularak öğretim programları sil baştan değiştiriliyor" denildi.

"BİLİM DIŞI MÜFREDATI REDDEDİYORUZ"

Müfredat değişikliğinin, toplumsal fayda ve çocuğun üstün yararı ilkelerini değil, siyasal çıkarları merkezine aldığı ifade edilerek boykot çağrısında bulunuldu.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, çocuklarımızın haklarına, emeklerine ve geleceğine sahip çıkmak, bu müfredat değişikliğinin geri alınması talebimizi daha güçlü ifade etmek için çocuklarımızı 11 Haziran 2024 tarihinde okula göndermeyeceğiz! Bakanlığın önünden ve kent meydanlarından 'Uyarıyoruz, Bilim dışı müfredatı reddediyoruz, geri çekin!' çağrısında bulunacağız.’’