Gerici müfredata övgü!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 30 Ekim 2025 tarihinde 18 kentin Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüklerine, “Kim Var?” isimli oyunun sahnelenmesi için yazı gönderdi. Talimat kapsamında okullarda, oyunun provalarına başlandı.

Oyunun içeriği ise velilerin tepkisini çekti. Bazı veliler, çocuklarının oyunda yer almasını istemedi. Sahnelenmesi için yazı gönderdiği, “Kim Var?” isimli oyunun proje tasarım ve müziklerinin AKP Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından yapıldığı öğrenildi. Oyunun yazarının ise Asuman Güneri olduğu belirtildi.

TEKİN’E ÖVGÜ

Oyunun metninde, yazar ve şairlerin karşılaştırıldığı, solcu yazarlar eleştirilirken sağcı kimliğiyle bilinen yazarların yüceltildiği bildirildi. Oyunda öte yandan, Maarif Modeli ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de methiyeler dizildi. Oyunda geçen bir diyalog, şöyle aktarıldı:

• Öğrenci: Ben bu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni sevdim arkadaşlar. Dersler resmen canlandı.

• Diğer öğrenci: Adam bunun için dünyayı karşısına alıp müfredatı değiştirdi.

• Öğrenci: Adam derken?

• Diğer öğrenci: Yusuf Tekin, bakandan bahsediyorum.

• Öğrenci: Önceden papağan gibi ezberliyorduk, sonda da unutuyorduk.

AKP SLOGANI

AKP’nin, “Türkiye Yüzyılı” sloganına da bolca yer verilmesi dikkati çekti. Oyundaki, “Ece” isimli karaktere şu sözler yazıldı: “Türkiye Yüzyılı tanım yapmanın yüzyılıdır…’ Bak bu çok güzel oldu… ‘Zamanı ve mekanı kendine göre belirleyerek hayatın öznesini kendin kılarak, konumlanmanın yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı bir duruş yüzyılıdır… Tarif etmenin yüz yılı…’ Bak bu da güzel oldu…

CHP Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi İsmet Güneşhan konuyu meclis gündemine taşıdı. Yaşananların, “MEB, siyasi propaganda mekanizmasına dönüştürüldü” eleştirilerinin haklılığını ortaya koyduğunu kaydeden Güneşhan, şunları kaydetti: “Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi’ne gönderilen ve bakanlık onaylı olduğu söylenen bir tiyatro oyunu, okul idaresine bizzat Şube Müdürü İhsan Yalçınkaya tarafından, ‘Mutlaka sahnelenecek’ denilerek dayatılmıştır. Bu oyunun içeriği tamamen politiktir. Oyunda Cumhuriyet tarihimizin en başarısız Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin övülmekte, Atatürk’e alaycı bir üslupla yaklaşılmakta, Sakarya Savaşı dahi hafife alınmaktadır. Bu ülkenin kurucusuna alaycı bir dil uzatılan hiçbir içerik eğitim adı altında öğrencilerimize zorla oynatılamaz, izletilemez.”