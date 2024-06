Gerici müfredatı savundu

Haber Merkezi

Yeni müfredatın tanıtımında İstanbul’da konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, müfredata yönelik tepkileri hedef aldı ve eğitimdeki dini dayatmaları savundu.

‘‘Bakanlığımız son derece şeffaf ve açık davrandı. Hiç kimse ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket etmedi’’ iddiasında bulunan Erdoğan, müfredata yönelik eleştirileri de ideolojik olarak niteleyerek müfredatın ileri bilim ve teknolojiye uygun olduğunu ileri sürdü. Erdoğan, ‘‘Bu meseleyi ideolojik kavgalara meze yapmaktan bir an önce vazgeçin. Türkiye’nin gözden çıkarabileceği tek bir evladı yoktur. Sadece ön yargılarla yeni modelimize karşı çıkanların yapıcı davranmasını ümit ediyorum.’’ dedi.

İmam hatipleri ise kendi çocukları üzerinden öven Erdoğan, ‘‘Ben de bir babayım. Çocuklarımdan biri Harvard biri de London School of Economics okudu. İmam hatipten oralara geçtiler. Ben bu evlatlarımla iftihar ediyorum. Mesele imamhatip değil imamhatipten sonra bu yavrularımız nereleri bitirecek mesele o. Harvard ise Harvard London School of Economics ise London School of Economics. Bak hepsine gidiyorlar.’’ dedi. Erdoğan, öğrencilerin aileleri ile birlikte camiye davet edilmesini savunarak “Bir sınav öncesinde velileriyle birlikte camiye davet edilmesi, bakıyorsunuz birilerini son derece rahatsız ediyor. Laikliği din ve inanç karşıtlığı gibi anlayan ve bunu herkese dayatan 28 Şubat artıklarına, biz bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulacağını, bu kapsamda hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Öte yandan ‘‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’’ denilen müfredata yönelik birçok siyasi parti, sendika, emek meslek örgütünün de müfredata karşı tepkileri sürüyor.

Ülkenin birçok noktasında müfredata karşı yapılan eylemlerde iktidarın eğitimi daha da dinselleştirmek istediğinin altı çizilirken müfredatın içeriğinde; bilim ve akıl dışı, laiklik karşıtı içeriklerin olduğu, seçmeli ders adı altında din derslerinin dayatıldığı, farklı kimlik ve kültürlerin yok sayıldığı, derslerde dinle çelişecek konuların sansürlendiği piyasacı bir modelin olduğu vurgulanıyor. Ayrıca müfredata ilişkin Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay da dava açtı. Dava dilekçelerinde, müfredatın usul bakımından antidemokratik, bilimden, laiklikten ve eşitlik ilkesinden uzak olduğu belirtildi. Çok sayıda siyasi parti, sendika, veli derneği ve meslek odası da “Müfredata Hayır Platformu’ kurarak gerici ve piyasacı müfredatın geri çekilmesi için okullar açılıncaya kadar bir dizi eylem ve etkinlik yapacak.’’