Gerici öğretmen hakkında suç duyurusu

HABER MERKEZİ

İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Arif Nihat Asya İlkokulu’nda görevli öğretmen Aytaç Demir'in öğrencilerle çektiği videolarda gerici propaganda yapmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Bağcılar'da, Arif Nihat Asya İlkokulu’nda görevli sınıf öğretmeni Aytaç Demir’in, “seninogretmenin” kullanıcı adıyla sosyal medya platformu Instagram’da paylaştığı videolarda gerici propaganda yaptığı görüldü.

Öğrencilere "Müslüman şort giyer mi, biz buralarımızı gösterir miyiz insanlara?" sorusunu yönelten Demir, "Müslüman’ın çocuğu her zaman akıllı ve edeplidir. Siz Müslüman’ın çocuğu değil misiniz?" ifadelerini kullandığı görüldü.

Görüntülerin yayılmasının ardından öğretmen Demir'e çok sayıda kişi, meslek örgütü ve siyasi partiden tepki topladı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), Aytaç Demir hakkında Bakırköy Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

"AYRIMCI VE AŞAĞILAYICI DAVRANIŞLAR"

Suç duyurusunun ardından yapılan ortak basın açıklamasında, Aytaç Demir isimli öğretmenin öğrencilerine yönelik pedagojik ilkelerle bağdaşmayan, ayrımcı, aşağılayıcı ve çocukların mahremiyetini ihlal eden söz ve davranışlarda bulunduğu belirtildi.

Demir'in özellikle çocukların kıyafetleri üzerinden yaptığı yorumlar ve çocuklara yönelttiği "Müslüman şort giyer mi?" gibi sorulara dikkat çekilen açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Yaşanan olaylar son yıllarda eğitimin, bilimsellikten uzaklaşılarak dinselleştirilmeye çalışılmasının da somut bir görünümüdür" denildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi adına açıklama yapan Avukat Serenay Yaman, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan olaylar son yıllarda eğitimin, bilimsellikten uzaklaşılarak dinselleştirilmeye çalışılmasının da somut bir görünümüdür. Çocukların yüksek yararının gözetilmesi, mahremiyetlerinin korunması, istismar ve ihmalden uzak tutulmaları gibi temel haklar, bu kabul edilemez davranışlarla ihlal edilmektedir. Bir öğretmenin, kendi inanç sistemi üzerinden öğrencilerine dini referanslarla yönlendirmelerde bulunması asla kabul edilemez.

"HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Çocuklarımızın haklarını savunmak ve bu tür istismar eylemlerinin önüne geçmek en temel görevimizdir. Bu nedenle, söz konusu öğretmen hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz. Suç duyurumuzda, bahse konu eylemlerin “Çocukların Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Görevi Kötüye Kullanma, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarını oluşturduğu yönündeki hukuki değerlendirmelerimiz detaylı bir şekilde yer almaktadır.

Hukuki sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı ve çocuklarımızın haklarının sonuna kadar savunulacağını kamuoyuna bildiririz. Bu tür hak ihlallerinin yaşanmaması için gerekli tüm yasal mekanizmaların işletilmesi ve sorumluların cezalandırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz."