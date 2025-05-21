Gerici öğretmene tepki yağdı

Haber Merkezi

İstanbul’da MEB’e bağlı bir devlet okulunda görevli sınıf öğretmeni Aytaç Demir’in, “seninogretmenin” kullanıcı adıyla sosyal medya platformu Instagram’da paylaştığı videolarda gerici propaganda yaptığı görüldü.

Öğrencilere "Müslüman şort giyer mi, biz buralarımızı gösterir miyiz insanlara?" sorusunu yönelten Demir, "Müslüman’ın çocuğu her zaman akıllı ve edeplidir. Siz Müslüman’ın çocuğu değil misiniz?" ifadelerini kullandığı görüldü. Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası MYK Üyesi Serkan Bebek, Demir’e tepki gösterdi.

Bebek, “AKP’nin dindar nesil hedefli uygulamaları, laiklik karşıtı ÇEDES tarzı projeleri tarikatçıları cesaretlendirdi. ‘Fenomen’ gerici öğretmen Aytaç Demir İktidarın hamlelerinden cesaret alarak laiklik ve bilimsellikten uzaklaştırılıp dinselleştirilen programı dahi yeterli bulmayıp temel derslerde de müfredat dışına çıkarak din eğitimi vermenin peşine düştü. Bu öğretmen Alevi, Hristiyan ya da Yahudi bir öğretmen olsaydı. Kendi inancını bu şekilde öğrencilere anlatsaydı, Yusuf Tekin ne yapardı acaba?” ifadelerini kullandı.