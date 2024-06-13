Gerici saldırılar sürüyor

Haber Merkezi

Gerici çevrelerin insanların yaşam alanlarına dönük saldırıları sürüyor. Sokaklarda, kafelerde ve barlarda insanları rahatsız eden gerici gruplar bu kez İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları protesto etme bahanesiyle hamburgercide sıra bekleyen yurttaşlara saldırdı. Konya’daki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen saldırıda gericiler, tekme ve tokat atarak yurttaşları darbetti. İsrail'i protesto bahanesiyle daha önce de kahve zincirinde oturan yurttaşlara saldırı gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Ramazan ayında mekânlara giderek, oruç tutmayan yurttaşı rahatsız eden cübbeli ve sarıklı tebliğciler kadın turistleri etek boyları nedeniyle taciz etti. Diyarbakır’da da özel bir dans okulunun açık alanda düzenlemek istediği dans gösterisine katılanlar, tekbir getiren bir grubun saldırısına uğradı.