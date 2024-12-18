Gerici talimatı halk engelledi

Haber Merkezi

Saray rejimi laiklik karşıtı, gerici politikaları hayatın her alanında yayılmaya çalışılırken halkın büyük bir çoğunluğu bu politikaların tam karşısında yer almaya devam ediyor. Son olarak Hatay’ın Antakya ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, ‘Öğrenci servislerinde ön koltukta kız öğrenciler oturmasın’ talimatlı yazısı kamuoyunun ve eğitimcilerin yoğun tepki göstermesi üzerine geri çekildi. Şube Müdürü Mehmet Öztürk imzasıyla yeniden okullara iletilen yazıyla 12.12.2024 tarihinde iletilen ‘Kız öğrencilerin ön koltukta oturtulması’ içerikli yazının dikkate alınmaması istendi.

Yazıda, yapılacak iş ve işlemlerin Okul Servis Yönetmeliği’ne göre yürütülmesi de istenirken kararın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Velilerin, eğitimcilerin, meslek örgütlerinin yoğun tepkilerinin ardından karar geri çekilirken Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, bu gerici politikalara karşı kamuoyu oluşturmanın ve birlikte mücadele etmenin önemine değindi.

Tıraş, şöyle konuştu: “Antakya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ön koltukta kız çocuklarının oturmasını yasaklayan kararını öğrenip hızlı bir şekilde fikirlerimizi kamuoyu ve meslektaşlarımızla paylaştık. ‘Böyle bir karar ayrımcılık içermektedir. Çocuklar arasında ayrım yapılması kabul edilemez. Karar hem hukuka aykırı hem de toplumsal vicdan açısından olumsuzdur” dedik. Bizim örgütlenerek karşı çıkmamız sonucunda yasak kararı geri çekildi. Bizler öğrencilerimizin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz, onları karanlığa teslim etmeyeceğiz. Hiçbir bahaneyi de kabul etmiyor, mücadelemizden vazgeçmiyoruz.”

Eğitim Sen Hatay Şubesi, kararın kız çocuklarının sosyal haklarını kısıtladığına ve eşit eğitim hakkı ilkesine zarar verdiğine dikkat çekmişti. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kararına tepki göstererek, “Milli Eğitim bu ayrımcı uygulama yerine deprem bölgesinde yıkıntı ve molozlar arasında, ulaşım problemi yaşayan, sabah karanlığında okullarına akşam karanlığında evlerine otostop veya yürüyerek gitmek zorunda kalan binlerce öğrencinin gerçek sorunlarıyla ilgilenmelidir” açıklaması yapmıştı.