Gerici uygulamalar ÇEDES’e aykırı

MEB, ÇEDES kapsamında düzenlenen gerici uygulamaların projeye aykırı olduğunu kabul etti. BirGün’ün sorusuna verilen yanıtta “ÇEDES Projesi bir din eğitimi, öğretimi değildir. İnceleme yapılmaktadır” denildi.

Deniz GÜNGÖR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) Projesi kapsamında yapılan dini etkinliklerin ÇEDES’e aykırı olduğunu kabul etti.

BirGün, ÇEDES kapsamında okullarda öğrencilerin Kabe maketi etrafında tavaf ettirilmesi, gerçek bıçakla kurban kesiminin gösterilmesi ve cami temizliği yaptırılmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) sordu.

14 Nisan’da MEB’e yöneltilen “ÇEDES projesi kapsamında düzenlenen dini etkinlikler ve cami temizliği gibi eylemlere ilişkin denetim yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu etkinlikleri yaptırılan kişiler hakkında herhangi bir işlem uygulanmış mıdır?” sorusuna 15 Nisan’da Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından cevap verildi.

Müdürlük tarafından verilen yanıtta, ÇEDES projesinin öğretim programında “kök değerler ile evrensel ve toplumsal değerleri” kapsadığı ifade edilirken eğitimin çerçevesinin “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik” olduğu aktarıldı.

ÇEDES’in okul dışı bir “kulüp çalışması” olduğu belirtilen yanıtta, “ÇEDES Projesi bir din eğitimi, öğretimi değildir. Bahsi geçen çalışmalar proje faaliyetlerinde yer almayan münferit bir uygulamadır. Konuyla ilgili gerekli incelemeler yapılmaktadır” denildi. Müdürlük tarafından verilen bu yanıtta laiklik dışı uygulamaların ÇEDES’e aykırı olduğuna dikkat çekildi.

GERİCİ UYGULAMALAR

Öğrencileri hedef alan gerici uygulamalar ise hız kesmeden devam ediyor. Çocukları hedef alan skandalların bazıları şu şekilde:

• Isparta’da Nazmiye Demirel Ortaokulu’nda öğrenciler Regaib Kandili’nde camiye götürüldü, boş sınıfın paylaşıldığı videoda “Soran olursa camideyiz. Hemen geleceğiz” yazıldı.

• Yozgat’taki Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda yapılan etkinlikte boyunlarına Filistin ve Türk bayraklı atkılar takan öğrenciler elleri arkadan kelepçeli gibi yaparak elleri kelepçeli öldürülürken gülümseyen Filistinli genci canlandırdı.

• Muğla Menteşe’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan duyuru ile ilkokul öğrencilerine mezarlık temizliği yaptırıldığı ortaya çıktı.

• Bitlis’in Hizan ilçesindeki Nurs Ortaokulu’nda “Hac ibadetini öğretmek” amacıyla öğrenciler Kabe maketi etrafında tavaf ettirildi. Daha sonra ‘Şeytan taşlama provası’ kapsamında sınıf duvarlarına taş attı.