Gerici yazarı öğrencilerle buluşturacaklar

Cumhuriyet ve laikliği hedef alan yazılarıyla bilinen ve daha önce Harf Devrimi’nin yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk’e “cellat” diyen Yusuf Kaplan’ın lise öğrencilerine konuşma yapacağı öğrenildi. Kaplan, İzmir’in Menderes ilçesinde yaklaşık 180 öğrenciye konferans verecek.

Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kaplan’ın, “öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin fikrî, kültürel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla” yazar, mütefekkir ve eğitimci Yusuf Kaplan’ın katılımıyla "Gölge misin, Gerçek mi?" konulu bir konferans düzenleyeceğini duyurdu.

Bugün saat 11.00’de Menderes Belediyesi Konferans Salonu’nda, ortaöğretim öğrencileri, öğretmenleri, okul yöneticileri ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikte, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temelini oluşturan medeniyet tasavvuru ve aile değerleri ekseninde; gençliğin fikrî dirilişi, ahlaki inşası ve kültürel kimliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Söz konusu yazı ilçede bulunan Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi’ne, Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi’ne ve Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gönderilerek bu okullardan 60’ar öğrenci ile katılım gösterilmesi istendi.

Laikliğin özgürlük getirmediğini savunan Kaplan, “Laiklik, gerçekliği fizik gerçekliğe indirgeyen, metafiziği yok sayan, dünyayı kutsayan bir barbarlık biçimidir” demişti.