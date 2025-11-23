Gerici Yeni Akit kadın sporculara nefret kustu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları 21 Kasım'da sona erdi. Gerici Yeni Akit gazetesinin yazarı Ahmet Gülümseyen organizasyon sonrası oyunları konu edindiği yazısında organizasyonda mücadele eden kadın sporcuları hedef gösterdi.

Gülümseyen, kadın sporcuların erkek antrenörle yarışması ve oyunların naklen yayımlanmasıyla ilgili, "Organizasyonu ‘rezaletin’ zirvesinde tamamladık’ desek yeridir. Böyle bir yaklaşımda nasıl bulunmayalım ki? Spor branşlarında sporcuların giydiği kıyafetten, bayana erkek antrenör, bayan erkek ayırt etmeksizin müsabakalarının izlenmesinin herkese açık olması, yetmedi, bu tablonun sosyal medya ve televizyon kanalarından naklen yayımlanması, isminde ‘İslam’ kelimesinin yer verme ‘hadsizliğinin’ gösterildiği spor organizasyonun yapılış nedenini o kadar net özetler nitelikte" ifadelerini kullandı.

BİR YAZIDA ONLARCA NEFRET SUÇU

Sınırları zorlayan bir gericilikle kadın sporcuları açıkça hedef gösteren Ahmet Gülümseyen'in yazısında dikkat çeken detaylar şu şekilde:

"Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşen organizasyonun sportif yarışma adına bir ölçü olmayacağını Güreş Federasyonu başkanı Taha Akgül’ün “Buraya genç ve gelişime açık sporcularımızla geldik… Burası da tecrübe olacak, bizim için hedef her zaman dünya şampiyonaları ve olimpiyatlardır, Avrupa da değil.” sözlerinden de anlamak güç değil.

Türkiye’nin Akgül’ün başkanı olduğu güreşçilerle katılımın gösterdiği sporcu listesine baktığımızda, kadroda altı bayan sporcu ve onları çalıştıran iki erkek antrenörün yer aldığını görüyoruz.

Giydirildiği açık seçik kıyafetle Türkiye’yi temsilen bayanların minderde güreşmesi, aynı şekilde dekolte giyinmiş bayanların, yüzme, atletizm gibi diğer spor branşlarında yarıştırılması, isminde ‘İslam’ kelimesinin yer aldığı oyunların dini değerleri yok etme adına yapıldığını o kadar net gözler önüne sermektedir ki. Hal böyle olunca da aslında ‘fazla’ söze gerek kalmıyor."