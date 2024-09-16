Gerici yürüyüşe belediye desteği

Haber Merkezi

Büyük Aile Platformunun çağrısıyla düzenlenen, LGBTİ’leri hedef alan “Büyük Aile Buluşması” mitingi “Dursun bu hayasızca akın” sloganıyla Saraçhane Parkı'nda yapıldı. Miting sonrası Beyazıt Meydanı’na “sessiz” yürüyüş gerçekleştirildi. Alanda Fatih Belediyesine ait mobil büfe ile çorba dağıtıldı, “Büyük Aile Platformu” ise kumanya dağıttı. Alana gelen bazı yurttaşların, dağıtılan kumanyaları eve götürmek üzere ellerindeki poşetlere doldurduğu görüldü.

Alanda mitingin düzenleyicisi “Büyük Aile Platformu” tarafından “Ailemize anayasal koruma istiyoruz” “LGBTİ propaganda ve dayatmasına dur de”, “LGBT kirli ellerini çocukların üzerinden çek”, “Sosyokültürel teröre dur de” gibi nefret söylemlerinin yazılı olduğu dövizler taşındı. Benzer sloganların yanı sıra alanda tekbir çekildi. Ayrıca çeşitli konuşmacılar tarafından Narin Güran’ın ölümü “Aile kurumunun yok olmasına” bağlandı, kayıp çocukların varlığı iktidar yerine LGBTİ’lerle ilişkilendirildi. Mitingde LGBTİ karşıtlığı emperyalizm karşıtlığı olarak ifade edildi, “milli aile yapısına” tehdit olduğu söylendi.

AKP’NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ALANDA

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, LGBTİ’leri bir “çete” olarak ifade ederek işgal altında olunduğunu iddia etti. Avukat Cüneyt Altıparmak ise cinsiyet uyumu için kullanılan hormonların yasaklanması gerektiğini ileri sürdü, sosyal medya platformlarını da hedef gösterdi. Altıparmak ailenin anne ve babadan oluştuğu üzerinden Anayasa’da değişiklik yapılmasını istedi. Belediyelerde ve üniversitelerde açılan toplumsal cinsiyet eşitliği merkezlerinin kapatılması talep edildi. LGBTİ aileleri “Büyük Aile Buluşması”na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamayı farklı illerden LGBTİ aileleri platformları imzaladı: “Toplumda kutuplaşmayı artıran bu tür yürüyüşler yerine, ülkemizin gerçek sorunlarına odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz. Kadınlar, çocuklar ve hayvanlar şiddet ve ölümle karşı karşıyayken, kutuplaştırıcı eylemlerle zaman kaybetmek yerine, gerçek sorunlara çözüm bulmak hepimizin sorumluluğudur.”