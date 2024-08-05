Gerici zihniyete geçit yok

CHP, 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nı düzenledi. Kurultay’da konuşan kadınlar İstanbul Sözleşmesi vurgusu yaparak “Taliban zihniyetine geçit vermeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi

CHP, yeni Kadın Kolları Genel Başkanı’nı seçmek için dün 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı düzenledi. Mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da yarıştığı seçimde Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç adaylıktan çekildi. Kurultayda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eşit temsili bu partiye de, bu ülkeye de biz getireceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, dün ATO Congresium'da gerçekleştirildi. "Adalet ve Eşitlik" sloganıyla düzenlenecek kurultayda, tüm illerden delegeler yeni Kadın Kolları Genel Başkanı’nı seçmek için oy verdi. Kurultay öncesi adaylığını açıklayan ilk isim, Genel Başkan Yardımcısı ve mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu. Ardından, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve eğitimci Birsen Bayar da adaylıklarını açıkladı. Kurultayda Kadın Kolları Genel Başkanlığı için adaylığını duyuran son isim ise Osmaniye Milletvekili Asu Kaya oldu. Birsen Bayar, Birsen Temir Saraç'a destekleğini açıklayarak adaylıktan çekildi. Öte yandan Birsen Temir Saraç da Aylin Nazlıaka'ya destek vererek adaylıktan çekildi.

Kurultayın Kongre Divan Başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökcen seçildi. Kongrede konuşan Nazlıaka, “Bizler, Erdoğan'ın bize 'Taliban’la ters düşen yanımız yok' diyen gerici zihniyetine karşı laik, demokratik, çağdaş ve aydınlık bir Türkiye'nin savunucularıyız. Bizler kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi bir gecede '3 kez boş ol' diyerek feshedilirken, bu hukuksuzluğa sonuna kadar direnenleriz” dedi. Nazlıaka şöyle devam etti: “6284'ün budamaya kalkanlara, Medeni Kanunu sil baştan yazmaya kalkanlara ve her türlü haklarımızı gasp etmeye çalışanlara haddinizi bilin diyenleriz. AKP'nin soyadı dayatmasına hayır diyenleriz. Vekillerimizle birlikte hep birlikte mücadele verdik. Bu konunun peşini asla ama asla bırakmayacağız.”

BİRLİKTE KONUŞACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Özel, şu ifadeleri kullandı: "Bu sefer yapacağımız Program Kurultayı bu ülkede nasıl muhalefet edeceğimizi tarif etmeyecek. Program Kurultayı ve ortaya çıkacak program, bu devleti nasıl yöneteceğimizi tarif edecek. Umudum odur ki CHP'nin oklarının ortasındaki devletçilik okunu, o program kurultayına katacağımız çevreci, doğa dostu sürdürülebilir projeler ve kadın-erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla geldiğimizde devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken devletçilik okunun yarısını yeşile, yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de, bu ülkeye de biz getireceğiz. Tayyip Bey'in kabinesi var; 17 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşuyor" diyen Özel, "18 kişi, bunların içinde tek bir kadın var, o da aileden sorumlu. Yani Recep Tayyip Erdoğan da onun partisi, biz de bu ülkeyi yönetmeye talibiz."