Gericiler durmuyor

Çocukları gerici baskılarının en büyük hedefi haline getiren AKP iktidarı, koruma altındaki çocukları rahat bırakmıyor. Bunun son örneği İstanbul’da bulunan Atatürk Çocukevleri’nde yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Atatürk Çocukevleri’nde kalan birçoğu ilkokul çağında olan erkek çocuklarına birtakım gerici cümleler ezberletilirken bu anlar video kaydına alındı.

BirGün’ün ulaştığı görüntüler Atatürk Çocukevleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Feyza Şengün tarafından “örnek teşkil etmesi için” diğer kurumlarla da paylaşıldı.

AKP çocukları gerici vakıf ve derneklere teslim ederken bir yandan da yasaklarla toplumu şekillendirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Ataşehir ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin okullara gönderdiği yazıyla yılbaşı kutlanması yasaklandı. El yükselten Diyanet cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarının haram olduğunu ileri sürdü. Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere yılbaşı ağacı süslenen bazı üniversitelerde de gerici gruplar öğrencilere saldırmıştı.

Öte yandan 5 Ekim ve 11 Kasım tarihlerinde de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) devlet koruması altındaki kız çocuklarını Sarıyer Marmacık’ta kampa götürmüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından kentte bulunan 8 çocuk evine gönderilen resmi yazıda şu ifadeler kullanılmıştı: “Düzenlenecek olan kamp etkinliğinin program akışında çocuklar için kazanımlar yer alıyor.”

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Görüntülerde çocuklara söyletilen cümlelerin bir kısmı şöyle:

“Allah cümlemize cuma günü ölmeyi nasip etsin”

“Derdini alıp içmeye giden değil abdestini alıp secdeye giden kurtulur”

“Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu”

“Diz çöktüğümüzü görmek isteyen camiye gelsin.”