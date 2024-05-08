Gericiler gözünü konserlere dikti!

Haber Merkezi

Ülkede üniversitelerdeki konser ve festivallere yönelik yasaklamalar sürerken bir iptal kararı da Gaziantep Üniversitesi’nde yaşandı. Dün Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan Dolu Kadehi Ters Tut müzik grubunun konseri gerici vakıf ve derneklerin hedefi oldu.

LGBTİ+’ları destekleyen açıklamalarıyla bilinen grubun konseri, Gaziantep Aile Platformu’nun baskıları sonucu iptal edildi. Olayın ardında CHP’li Şehitkâmil Belediyesi tarafından gruba Şehit Kamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi tahsis edilirken konserin iptaline ilişkin üniversite yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Konsere ilişkin iptal kararının ardından gerici Gaziantep Platformu tarafından yapılan açıklamada ise Dolu Kadehi Ters Tut müzik grubu hedef gösterildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu etkinlik Gaziantep Aile Platformu girişimleri ile iptal edildi. Üniversite yönetimine ve inisiyatif alan sivil toplum kurumlarına teşekkür ediyoruz. Milli ve manevi değerlerimize aykırı, özellikle gençlerimize zarar verecek içeriklere sahip bu ve benzeri sözde etkinliklere izin verilmemeli.”