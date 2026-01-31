Gericiler hedef almıştı: SOL Parti'nin pankartı ülkenin dört bir yanında

SOL Parti üyelerinin İstanbul Sefaköy'de "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp, ev hapsi cezası verilmesine ilişkin tepkiler sürerken SOL Parti, iktidarın ve gericilerin hedef tahtasına oturttuğu laiklik pankartını ülkenin dört bir yanına asmaya başladı.

Eskişehir, Ankara, Lüleburgaz, Çanakkale gibi ülkenin birçok noktasında, kentlerin çeşitli yerlerine "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartları asıldı.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü de Sefaköy’deki provokasyon sonrasında İstanbul’un tüm ilçelerine aynı pankartın asılacağını açıkladı. Kartal’dan Ümraniye’ye, Üsküdar’dan Kadıköy’e, Beyoğlu’ndan Kağıthane’ye kadar farklı noktalara pankartların asılmaya başlandığı görüldü.

SOL Parti Denizli İl Örgütü de gözaltılara ve verilen ev hapsi kararına karşı kent meydanında basın açıklaması düzenledi.

Denizli

“Laikliği savunmak suç değildir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul da önceki gün gerici bir azınlığın provokasyonuyla arkadaşlarımız hedef haline getirildi. Şeriata karşı laikliği savundukları için 3 arkadaşımız önce gözaltına alındı, sonrasında ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsine mahkûm edildiler. Bu tür baskılarla bizlerin ve bu ülkenin teslim alınamayacağı açıktır. Eğer ki dine yönelik bir saldırıdan söz edilecekse gerçek muhatapları yoksul emekçi halkı din örtüsü altında sömürerek, kendilerine bu dünyada cennet kuran iktidar, onun yandaşları ve tarikatlarından başkası değildir.

Kağıthane

Afganistan da Taliban’ın kölelik yasalarını, Suriye de cihatçı HTŞ çetelerinin karanlığını şeriat adı altında bu ülkedeki savunucuları her kimse, karşılarında da elbette o karanlığa yarınlarını, geleceğini ve memleketini teslim etmemeye kararlı milyonlar olacaktır. Şeriat çağrılarına, hilafet yürüyüşlerine, tarikatıyla cemaatiyle tüm bu karanlığa karşı, meydanları da ülkemizi de geleceğimizi de asla terk etmeyeceğiz!

BU ÜLKENİN DEVRİMCİLERİ VAR

Bu ülkenin yurtseverleri var, bu ülkenin ilericileri var, bu ülkenin devrimcileri var! Tarikatları okullardan atmak için, kadınların hayatını esir almaya çalışan bu ablukayı dağıtmak için söz veriyoruz. Tarikat, cemaatler hepsi kapatılacak. Devlet içindeki gerici kadrolar dağıtılacak.

Tarikatlara aktarılan tüm kamu kaynakları son kuruşuna kadar geri alınacak. Okullar tarikatlardan arındırılacak, emekçi halk çocuklarına musallat olmuş bu karanlık def edilecek… Ensar’ları, tarikatları suçlarının hesabını verecek… Din bezirgânlığı bitecek, din siyasetin ve ticaretin kirli ilişkilerinin örtüsü olmayacak…

Kartal

Unutulmasın ki; Gençler ve kadınlar başta olmak üzere memleketin devrimci ve ilerici birikimleri bu karanlığı geride bırakacak kadar güçlü ve büyüktür. Bu azgın azınlığın güç zehirlenmesiyle kurmaya çalıştıkları ablukayı elbet birleşik mücadelemizle dağıtacağız. Memleketin aydınlık yarınlarının kapısını mutlaka aralayacağız. Bu inanç ve kararlılıkla ve arkadaşlarımızın ortaya koydukları cesaretle mücadelemiz sürecektir. Ülkemizin tüm ilericilerini, yurtseverlerini, demokratlarını, yürekli aydınlık yüzlü insanlarını birleşmeye ve bu mücadeleye katılmaya çağırıyoruz.”