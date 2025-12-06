Gericiler hedef gösterdi: "Dört başlı canavar" heykelini sergileyen iki kişi tutuklandı

İstanbul Şişli'deki İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün gericiliğe karşı mücadelesini sembolize eden heykelin sergilenmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Murat Kaftar (45) ile A.E.I. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklandı.

GERİCİLER HEDEF GÖSTERDİ

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarındaki heykel, sosyal medyada hedef gösterilmişti.

Kendilerini Akıncı Güç olarak adlandıran gerici bir grup heykelin sergilendiği Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne eylem çağrısı yapmış fakat polis grubun Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önünde toplanmasına izin vermemişti.

Heykel sergiden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Mustafa Kemal Atatürk'ün gericiliğe karşı mücadelesini sembolize eden heykeli yapan Murat Kaftar ve sergileyen A.E.I. gözaltına alınmıştı.

Yeni Şafak konuyu “Müslümanları hedef alan Murat Kaftar gözaltında” başlığıyla haberleştirirken, Haksöz Haber “ucube heykelin fuar alanından kaldırıldığı”nı yazmıştı.

İYİ PARTİ KAFTAR HAKKINDA İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATTI

Heykeli yapan İYİ Partili Murat Kaftar'ın gözaltına alınması sonrası İYİ Parti'den yapılan açıklamada Kaftar hakkında Müsavat Dervişoğlu'nun talimatı ile "ihraç süreci" başlatıldığı duyuruldu.

Katfar'ın daha önce Şeyh Said figürü, beyaz Toros biçiminde araç kokusu ve sarı ceset torbası şeklinde anahtarlık üretmesiyle de gündeme geldiği öğrenildi. Aynı konuda açılan bir davada “kişinin hatırasına hakaret” suçundan para cezası aldığı bilgisi paylaşıldı.

HEYKEL 1947 TARİHLİ BİR KARİKATÜRDEN ESİNLENİYOR

Söz konusu heykelin, karikatürist Ramiz Gökçe’nin 13 Haziran 1947’de Mizah dergisinde yayımlanan karikatüründen esinlenerek hazırlandığı ifade edildi.

Mizah - 1947

Karikatürde Mustafa Kemal Atatürk, “İnkılap kılıcı”nı İslamcı, faşist, komünist ve ırkçı akımları temsil eden dört başlı yeşil bir yaratığa saplıyor.

Çizimin, Alman Kladderadatsch dergisinin 1931 tarihli kapağından uyarlanmış olduğu da biliniyor.