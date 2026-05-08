Gericiler, Manifest grubunu hedef gösterdi

Manifest grubu, gerici gruplar tarafından hedef gösterildi. Aralarında Gaziantep Aile Platformu, Ensar Vakfı, Eğitim-Bir-Sen, İnsani Yardım Vakfı ve Nur Cemaati’nin Yazıcılar Grubu koluna mensup Hayrat Vakfı’nın da bulunduğu yaklaşık 60 dernek ve vakıf, Manifest'i hedef aldı.

Yapılan açıklamada, grubun yarın kentte düzenleyeceği konserin iptal edilmesi için çağrıda bulunuldu.

Söz konusu paylaşım sosyal medyada tepki toplarken kullanıcılar müzik grubunun hedef gösterildiğini ve konser etkinliği üzerinden kutuplaştırıcı bir dil kurulduğunu savundu.

Tepki gösteren isimlerden biri de CHP'li Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürkmen, "Demokrasiyi sindiremeyen bir güruh, kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi görünmeyen insanlara yaptıkları ötekileştirmeyi, açık bir saldırıya çevirdi" dedi.

Konsere ilişkin iptal çağrısı yapanlar arasında AKP'ye yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen sendikasının da bulunduğuna dikkat çeken Öztürkmen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir, sözde sendika ve sivil toplum adı altında faaliyet yürüten bazı yapıların, Manifest konserinin iptal edilmesi için Gaziantep Valiliği’ne yaptığı baskıyı görüyoruz. Gaziantep'teki doğal afeti, işsizliği, artan suç oranlarını, gençlerin eğitimden uzaklaşmasını, akran zorbalığını, uyuşturucu kullanımındaki artışı umursamayanlar, bir müzik grubunun konser vermesini 'değerlerine' aykırı bulmuş. Şimdi Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şubesi’nden yapılan açıklamada, konserin yapılacağı gün etkinlik alanına konvoylarla hareket edileceği ve bir basın açıklaması yapılacağı belirtildi. Bu açık bir provokasyondur. Emniyet, bu kışkırtmaya müsaade etmemeli. Gaziantep’te, Türkiye ortalamasının altında maaş promosyonu alan öğretmenlerimiz için çıtınız çıkmadı.

Okullardaki güvenlik sorunlarına ilişkin bir açıklamanız bile olmadı. Siz nasıl eğitim sendikasısınız? Eğer bir müzik grubu ya da kişi, bu toplumun değerlerine aykırı olsa, gençlere kötü örnek olsa, buna en başta biz karşı çıkarız. Daha iki gün önce Gaziantep'te ilaç içerek intihara kalkışan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde aile içi cinsel istismar iddiası çıktı. Bu tür olaylara karşı, kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Sizin derdiniz 'değerler' değil, insanların yaşam tarzı. Şehrin kültürel değerlerini siz mi belirliyorsunuz? 'Hangi kimlik doğru?' sorusunun cevabını size kim verdi? Haddinizi bilin! Devlet adamlığına inandığım Gaziantep Valisi Kemal Çeber’in bu kışkırtmaya engel olacağına inanıyorum. Umarım Gaziantep emniyeti, konsere gidecek çocuklarımızın can güvenliğini sağlar ve bu grubun kışkırtmasına müsaade etmez."