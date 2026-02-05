Gericiler, parti binasına “şeriat” pankartı asmıştı: SOL Parti’den “Karanlığa karşı halk yürüyüşü’ne” çağrı

BirGün\Ankara

“Şeriata, faşizme ve karanlığa karşı laik demokratik Türkiye” kampanyasına devam eden SOL Parti’ye yönelik gericiler bir saldırı daha gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sefaköy'de "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı asan üç SOL Partili gerici provokasyon girişiminin ardından hedef gösterilerek gözaltına alınmıştı.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen SOL Partililere ev hapsi verilmesi üzerine, SOL Parti iktidarın ve gericilerin hedef tahtasına oturttuğu laiklik pankartını ülkenin dört bir yanına asmaya başlamıştı. Ardından İstanbul’da SOL Genç üyesi üç kişi ile Balıkesir’de iki SOL Partili benzer gerekçelerle gözaltına alındı.

“YAŞASIN ŞERİAT” YAZILI PANKART ASILDI

SOL Parti İstanbul İl binasına “Yaşasın şeriat” yazılarak saldırı düzenlenmesinin ardından Ankara Keçiören İlçe Örgütü’ne de benzer bir saldırı düzenlediği açıklandı. Dün gece saatlerinde Keçiören İlçe Örgütü’nün kapısına “Yaşasın şeriat” yazılı bir pankart asıldı.

“KARANLIĞA KARŞI HALK YÜRÜYÜŞÜ”

SOL Parti’den yapılan açıklamada, “Bu gece Ankara Keçiören İlçe binamıza birkaç şeriatçı çapulcu tarafından yapılan provakatif saldırıya karşı buradayız! Bu abluka dağıtılacak, bu karanlık yenilecek” denildi.

Keçiören ilçe binamıza dün gece gericiler tarafından yapılan saldırıya karşı Halk Yürüyüşü'nde buluşuyoruz.



Şeriat sevdalısı bir avuç grup gece saatlerinde Keçiören ilçe binamıza ve Çankaya'daki pankart çalışmamıza saldırıda bulunmuştur.



Partimiz Türkiye’nin dört bir yanında… pic.twitter.com/gIzU2suXDf — SOL Parti Ankara (@solpartiankara) February 5, 2026

Ayrıca bu akşam 18.30’da Keçiören İncirli’deki Danışment Kavşağı’nda “Karanlığa karşı halk yürüyüşü” düzenleneceği duyuruldu. Yapılan açıklamada, “ABD güdümlü Talibancı karanlığa, şeriat düzenine hayır! Laikliği, demokrasiyi bağımsızlığı, özgürlüğü savunuyoruz” denildi.