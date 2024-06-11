Gericiler sokakta nefes aldırmıyor

Haber Merkezi

İstanbul’da cübbeli ve sarıklı tebliğciler kadın turistleri etek boyları nedeniyle taciz etti. Diyarbakır’da da önceki gün özel bir dans okulunun açık alanda düzenlemek istediği dans gösterisine katılanlar, tekbir getiren bir grubun saldırısına uğradı.

Gerici çevrelerin hedef alması ile birlikte iktidarın konser ve festival yasakları halkın nefes almasını zorlaştırıyor. Bundan güç alan çevrelerin insanların yaşam alanlarına dönük saldırıları ise sürüyor.

Sokaklarda, kafelerde ve barlarda insanları rahatsız eden gerici grup Galata’da turistleri taciz etti. Beyoğlusondakika34 adlı sosyal medya hesabının aktardığına göre; Ramazan ayında mekânlara giderek, oruç tutmayan yurttaşı rahatsız eden cübbeli ve sarıklı tebliğciler bu kez de Galata çevresinde görüntülendi. Gericiler, turistleri etek boyları konusunda ‘uyararak’ “Haram vallahi. Uzun giyinin” diyerek, “Dünyaya aldanmayalım, imtihandayız imtihandayız” şeklinde bağırdı.

PARKTAKİ SALDIRIYA TEPKİ

Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Tema Park’ta özel bir dans okulunun dans etkinliği önceki gün parka gelen yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğramıştı. ‘Tekbir-Allah-u Ekber’ sloganları atan gericiler, dans edenlere saldırdı. Saldırıda etkinlikteki bazı kişiler çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralananlardan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıya uğrayanlar şikayetçi oldu. Dün yapılan açıklamada da saldırı protesto edildi.