Gericiler ve yandaş gazeteler hedef gösterdi, İBB’nin Beyazıt konseri iptal edildi

İBB’nin “Cumhuriyet ve Gençlik Buluşmaları: Okula Dönüş” başlığıyla 22 Ekim Çarşamba günü Beyazıt’ta düzenleyeceğini duyurduğu ücretsiz etkinlik ve konserler, gericilerin ve yandaş gazetelerin hedef göstermesiyle iptal edildi.

Beyazıt Meydanı’nın İslamcıların sembolü olduğunu iddia eden gruplar, yakında camii olduğu gerekçesiyle konserin iptal edilmesi için sosyal medyada eylem çağrısında bulundu.

GERİCİLER VE YANDAŞLAR HEDEF GÖSTERDİ

Kendilerini sosyal medyada Akıncı-Güç olarak tanıtan sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda etkinliklerin başlaması planlanan saatlerde Beyazıt Camii'nde namaz kılma çağrısı yaptıkları görüldü.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde ise kendilerini Akıncı-Güç olarak tanımlayan grupların eylem çağrısına yer verilerek etkinlikler hedef gösterildi. A Haber ve Sabah gazetelerinde yer alan haberlerde ise meydanın Beyazıt Camii'nin yakınında bulunması iptal gerekçesi olarak gösterildi.

Konserin iptal edildiğine dair Belediye, Kaymakamlık ve Valilik kaynaklarından bir açıklama gelmezken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Beyazıt Meydanı’na kurulan sahnenin kaldırılmaya başlandığı görüntülendi.