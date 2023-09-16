Gericilere cevabı meydanlar verecek

İktidar, hayatın her alanında gerici uygulamaları gün be gün artırıyor. Eğitim Sen, veli dernekleri ve alevi örgütlerinin yürütücülüğünde ‘Laik eğitim, laik yaşam, eşit yurttaşlık’ adıyla bugün İzmir’de miting gerçekleşecek.

HABER MERKEZİ

Eğitim Sen, veli dernekleri ve Alevi örgütleri, bugün ‘Laik eğitim, laik yaşam, eşit yurttaşlık’ adıyla bir miting düzenleyecek. Mitinge birçok sendika ve parti destek açıklaması yaparken okullara vaiz ve imam görevlendirmelerinin önünü açan ÇEDES uygulaması başta olmak üzere, karma eğitimin kaldırılması ve eğitimin dinselleştirilmesi de protesto edilecek.

Özellikle seçimlerden sonra iktidarın desteği ile yükselen gericilik faaliyetleri toplumsal alanı hızla kuşattı. Cumhur İttifakı içerisinde Meclis’te de kendilerine yer bulan Refah ve Hüda Par gibi partiler gerici yapıları cesaretlendirdi.

AKP iktidarı ise bu yapılara el ayak olmaya devam ediyor. Son dönemlerde toplumun tamamına yayılmak istenen yasakçı, baskıcı, laiklik, cumhuriyet, kadın ve LGBTİ düşmanı açıklamalara karşı kürsü konuşmalarından öteye geçemeyen meclis muhalefeti yeterli tepkiyi yaratamadı. Laikliğe yönelik artan saldırılar ve gerici kuşatmalar karşısında düzenlenecek olan miting ise bir mücadele çağrısı niteliğinde.

FİİLİ BASKI VE DAYATMA HAKİM

Miting öncesinde Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube’de miting düzenleyen kurumlar bir basın toplantısı düzenledi. Miting tertip komitesi adına konuşan Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin, “Toplumsal yaşamda iktidarın kendi dünya görüşüne ve yaşam tarzına uygun nesiller yetiştirme yönündeki uygulamaları tüm topluma yönelik fiili bir baskı ve dayatma haline gelmiş durumdadır. Bu konuda mesai saatlerinin okul ders planlarının cuma namazı saatlerine göre düzenlenmek istenmesi, karma eğitim ilkesinin ihlal edilmesi ve benzeri girişimler, kısaca eğitim sisteminin dini kurallara göre biçimlendirilmek istenmesi kabul edilemez” diye konuştu.

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul da, “ÇEDES projesi kapsamındaki bu süreç, okulun içinde başlayacak ve sonrasında okul dışına da taşınacak. Okullara imam görevlendirileceğine ve karma eğitim tartışmaya açılacağına bu konuda adımlar atılmalı. Biz tüm eğitim emekçilerine, velilere ve tüm İzmirlilere çağrı yapıyoruz. Süreç burada başladı ve dur deme görevi bizim” ifadelerini kullandı.

İKTİDARA YANITI ALANLARDAN VERECEĞİZ

Öğrenci Veli Derneği (Veli Der) İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Turgut Aydın şunları dile getirdi: “İktidar kendi ideolojisini dayatmak için eğitimi bir araç olarak kullanıyor. Biz onlara burada gerekli yanıtı verip protokolü geri çektiremezsek, bu uygulama ülkenin geneline yayılacak. İktidara gerekli yanıtı vereceğiz.”

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Yasağa rağmen yürüyeceğiz

Kocaeli’de de Eğitim Sen, Alevi Kültür Derneği ve Veli-Der şubelerinin “Laik eğitim, laik yaşam, eşit yurttaşlık” çağrısıyla gerçekleştirilmesi planlanan laiklik mitingi geçtiğimiz gün İzmit Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. Kocaeli Eğitim Sen Şube Başkanı Suphi Yıldırım yasağı dinlemeyeceklerini ve alanlarda olacaklarını açıkladı. BirGün’e konuşan Yıldırım, “Miting tertip komitesi tarafından kaymakamlığa yaptığımız başvuru, kaymakamlıkça miting alanının uygun olmadığı gerekçesi ile yasaklandı. Sadece yasaklamakla kalmadılar, başvurumuza rağmen bizlere uygun bir alan bile gösterilmedi” dedi.

Yıldırım şu ifadelere yer verdi: ‘Kaymakamlığın yasak kararını Bölge idare Mahkemesine de taşıdık ancak oradan çıkan kararı beklemeyeceğiz. Bugün İzmit Belediye İş Hanı önünde toplanıp meydana kadar yürüyeceğiz. İstediğimiz alan seçim döneminde iktidar partilerinin de gövde gösterisi yaptığı bir alan. İktidarın bilinçli bir tercihi var. Kendilerinin karşısında yer alan her türlü eylemselliği engellemeye çalışıyorlar. Bir kez daha söyleyelim, Laik eğitimden, laik yaşamdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bir şeyi de sormak lazım bu miting tam tersi bir şekilde organize edilseydi, laiklik karşıtları toplansaydı, kaymakamlık böyle bir karar alabilir miydi?’

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Taliban zihniyeti

Miting çalışmaları sırasında dün de Bodrum’da bir araya gelen siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri, laiklik mitingine katılım çağrısı gerçekleştirdi. Bodrum Belediye Meydanı’nda toplanan SOL Parti, EMEP ve CHP başta olmak üzere, siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri ‘ÇEDES’ projesine tepki göstererek eylem yaptı. Basın açıklamasını Eğitim-Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay okudu. Okyay, "Ruhban sınıfına açılan bu alanla, finansmanı merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak olan yeni bir dinci kadrolaşmanın yolu açılmıştır. ÇEDES projesi iktidarın, eğitim sistemini siyasal-ideolojik çizgisi ve dini-kültürel ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirme hedefidir” diye konuştu.

Okyay, “AKP hükümetinin eğitimden sağlığa, hukuktan toplumsal yaşama kadar izlediği siyasal İslamcı politikalar son derece tehlikeli bir aşamaya gelmiştir. Bizler, emek ve demokrasi güçleri olarak IŞİD ve Taliban zihniyetinin yarattığı tehlikenin farkındayız. Bunun için her alanda mücadele etmeyi sürdüreceğiz” dedi.