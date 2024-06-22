Gericilere taviz yok

Spor Servisi

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatı’na vize alan Tuğba Danışmaz kendisine yapılan dinci, gerici saldırıya sosyal medyadan yanıt verdi. Başarılı atlet açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘‘Küçük bir açıklama: Yazdıklarınızı, söylediklerinizi, duyduğum duymadığım konuşmalarınıza olabildiğince sessiz kalmaya özen gösterdim ama ben ne kadar sustuysam siz o kadar konuştunuz. Suskunluğumu zayıflık sandınız ve acımasızca eleştirilerde bulundunuz. Beni yaptığım işten, vücudumdan, kıyafetimden, dövmelerimden mensup olduğum dinden haddiniz, hakkınız olmadığı halde bir annenin evladı olduğumu unutup, insan olduğumu unutup yerden yere vurdunuz. Bu işi bu şekilde yapacağım, ne kadar zorunuza gittiği umrumda değil. Beğenseniz de beğenmeseniz de ben Atatürk kızıyım.’’

Danışmaz açıklamasının devamında büyük hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Kadın düşmanını erkekler sanırdım ama aranızda hemcinslerim de varmış. Siz bir baltaya sap olamamışken, eliniz bir yerinizde televizyon karşısında otururken ben tek ortak noktamız, şanlı bayrağımızı temsil edip elimden gelenin en iyisini yapmakla meşguldüm. Bunun anlamının ne kadar büyük olduğunu daha kavrayamamışken sizlerin aciz, fesat ve iğrenç yorumlarına maruz kalıyorum çünkü tek başarınız bu’’ ifadelerini kullandı.