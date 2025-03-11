"Gericiliğe karşı birleşelim"

Hozat Emek ve Demokrasi Platformu, Suriye’de yaşanan Alevi katliamını protesto etti. Belediye otogarı önünde toplanan kitle Atatürk Parkı’na kadar yürüdü. Atatürk parkı önündeki basın açıklamasını SOL Parti Hozat İlçe Sözcüsü Hıdır Dilekçi okudu. Dilekçi, “Ortadoğu'da yaşanan kaos gün geçtikçe büyüyor. Emperyalizmin bölge politikaları sonucu halkların, inançların birbirine kırdırıldığı ve tarihsel düşmanlığın tohumlandığı günlerden geçiyoruz. Suriye'de yaşanan gelişmelerle cihatçı faşist HTŞ terör örgütü Suriye'de söz sahibi yapılarak kaos büyütülüyor. Esat rejiminin baskıladığı insanların özgür, eşit birlikteliği yerine Suriye'nin zenginliğinin tekleştirilip cihatçı teröristlere teslim edilmesi anlayışı kabul edilemez” dedi.

EMEVİ ZİHNİYETİ

Dilekçi’nin okuduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı: “8 Mart'tan bu yana Suriye'de yaşananlar kaygımızın ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Emevi zihniyetinin hortlatılması sonucu insanlık düşmanı HTŞ, terör örgütü Suriye'de Alevi katliamına girişmiştir. Aleviler ve diğer azınlıklar köylerinde, sokakta, görüldükleri her yerde kıyıma uğruyor. Adım adım geliştirilen bu kıyım politikalarına yabancı değiliz. Yezit zihniyeti yeniden tezahür ediyor. Aleviler Kerbela'dan Dersim'e maruz kaldıkları katliamcı Emevi zihniyetinin bir kez daha kurbanı olmaktadır.

Zulüm, katliam ve haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır diyor, bu katliamcı yezit zihniyetini kabul etmiyoruz. Lazkiye’den Hatay’a acilen bir yaşam koridoru açılmasını ve katliama uğrayan insanların güvenli bölgelere gönderilmesini talep ediyoruz.

Buradan sesleniyoruz: HTŞ terör örgütünü meşrulaştırmaktan ve barış gücü olarak göstermekten vazgeçin. HTŞ terör örgütüdür ve halklarımızın geleceğinde yeri olamaz. HTŞ teröristlerini meşrulaştıran, onu muhatap alıp görüşen herkes bizim için suçludur. AKP sözcüsü yaptığı açıklamayla savaşta katliamın kaçınılmaz olduğunu itiraf etmiştir. Yine Suriye'de yaşanan Alevi kıyımını sevinçle karşılıyor. Türkiye’deki Alevileri tehdit eden, sopa gösteren yezitlere buradan sesleniyoruz: Aklınızı başınıza alın. Tarihsel Alevi düşmanlığınızı biliyoruz ama Alevileri bir kez daha katletmenize müsaade etmeyeceğiz. Suriye'de çözüm; Kürdün, Arabın, Dürzinin, Alevinin, Sünninin, Süryaninin bir arada yaşamasıdır ve bunun yegâne yolu, Suriye'de yaşayan tüm etnik kimlik ve mezhepten halkların eşit, özgür birlikteliğindedir. Rojava’dan Lazkiye’ye çözüm de, kurtuluş da cihatçı Emevi gericiliğine karşı birleşmektir.”