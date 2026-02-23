Gericiliğe karşı umudumuz canlı

Afganistan’da 2021 yılında iktidara gelen köktendinci Taliban, ülkeyi kadınlar için cehenneme çevirmeye devam ediyor. İktidara geldikleri günden itibaren kadın hakları konusunda "ılımlı olacaklarını" iddia eden Taliban, attığı her adımda gerici karanlığı daha da büyütüyor.

Ocak ayının başında yürürlüğe sokulan ceza kanunu ile kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişimi tamamen engellendi. Taliban yönetimi yasağın "Uygun ortam sağlanmadan eğitim verilmemesi gerektiği" ifadeleriyle gerekçelendirdi.

KADINLARA KÖLELİĞİ GETİREN UYGULAMA!

Ancak düzenleme ile getirilen kadınlara yönelik gerici uygulamalar bununla da sınırlı kalmadı. Düzenlemede "Gholam" (köle) gibi kavramlar hukuki terim olarak kullanılırken kadınlara yönelik şiddet de meşrulaştırıldı. Kadınlar, anne-babalarını ziyaret etmek gibi neredeyse her türlü eylem için evli olduğu erkeğin iznine ihtiyaç duyacak. Düzenlemeye göre bu onay olmazsa cezai yaptırımlar öngörülüyor.

UNESCO ve UNICEF’e göre ülkede yaklaşık 2,2 milyon kız çocuğu eğitimden mahrum edildi. İlkokul sonda olan çocukların yüzde 93’ünün hâlâ temel okuma becerisine sahip olmadığı vurgulandı.

BU SESSİZLİK BİR GÜN KIRILACAK

Afganistan’da yaşayan ve İran’daki bir okuldan uzaktan eğitimini tamamlamaya çalışan lise öğrencisi 18 yaşındaki Madina Malikzada, Taliban’ın kendi egemenliğini sorgulayabilecek bilinçli kadınlardan korktuğunu söyledi. Malikzada, “Uzaktan eğitim görmek bazen yorucu ve moral bozucu olsa da eğitimime devam etmenin tek yolu olduğu için minnettarım. Ama yılların bu şekilde, odanın köşesinde, bilgisayar başında ve yalnız geçeceğini hiç düşünmemiştim. Fakat internet gibi birçok kısıtlamaya rağmen öğrenme tutkumuzu söndüremeyecekler. Ayrıca ders çalışmayı hayal eden ama imkânı olmayan binlerce Afgan kızını düşündüğümde kalbim acıyor. Bir gün okul zilini, arkadaşlarımızın kahkahalarını ve okulda olma hissini bu kadar özleyebileceğimi hiç düşünmemiştim” dedi.

Malikzada, “Kadın eğitimi, her toplumda yoksulluğun azalması, genel sağlık koşullarının iyileşmesi, çocuk ile anne ölümlerinin düşmesi ve ekonomik verimliliğin artmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Kızların okullardan çıkarılması, yoksulluk ve eşitsizlik döngüsünü gelecek nesillerde tekrar yaratır” diye konuştu. Kadınların yok sayıldığını söyleyen Malikzada, “Afganistan toplumu, sürdürülebilir olmayan, tek cinsiyetli ve erkek egemen bir yapıya dönüşüyor. Afgan halkının bugün yaşadığı uluslararası izolasyon, yardım kesintileri ve ekonomik çöküş Taliban’ın radikal politikalarının sonucudur. Kadınların eğitim hakkının engellenmesi, insanlık karşıtı bir projedir.”

“Hayalim, eğitim yoluyla hakları gasp edilmiş kızların savunucusu ve onların sesi olmaktı” diye konuşan Malikzada, “Yine de bu yolun sonu değil. Gecenin en karanlık anı, sabaha en yakın zamandır. Bizden alınan şey irademiz değildi. Hâlâ ayaktayız, hâlâ öğrenmek istiyoruz ve bu sessizliğin bir gün kırılacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARA DEĞİL DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

Son düzenlemeyi BirGün’e değerlendiren Afganistan Kadın Deklarasyonu’ndan kadınlar ise, düzenleme ile en temel insan hakkı olan eğitim haklarının ellerinden alındığına dikkat çekti. “Sırf kadın olduğumuz için geleceğimizin silindiğini, ellerimizden kayıp gittiğini hissediyoruz” diye konuşan kadınlar 2021 yılından bu yana sürdürülen eğitim yasağının düzenlemeyle kalıcılaştırıldığını ifade etti.

Kadınlar, “Bu son karar eğitim hakkımıza yönelik yasağın kaldırılmasına yönelik umutlarımızı ortadan kaldırıyor. Taliban, kadınları kamusal hayattan tamamen silmeyi amaçlıyor. Yalnızca ortaöğretimdeki 2 milyondan fazla kız çocuğu okuldan kopmuş durumda. Birçoğu tüm risklere karşın gizlice ya da çevrim içi bir şekilde okumaya devam ediyor. Çabalarımız, eğitime erişim sağlamak ve umudu canlı tutmak üzerine odaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Taliban rejiminin yarattığı baskıcı politikaların toplumsal muhalefeti baskı altına aldığını belirten kadınlar şöyle konuştu: “İnsanlar öfkeli ancak duyulan korku yaşananları protesto etmeyi engelliyor. Hakkını savunan kadınlar ise ya tehdit edildi ya tutuklandı ya da susturuldu. Direnişin büyük kısmı artık sessizce sürüyor. Uluslararası toplum yaşananlara sessiz kalmamalı. Afgan kadınların açıklamalara değil, eyleme ihtiyacı var.”