Gericiliği besleyene yer yok

HABER MERKEZİ

Kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını meşrulaştıran söylemleriyle kamuoyunda tepki çeken Nureddin Yıldız’ın Acıbadem’de; Aziz Mahmut Hudayi Vakfı’nca düzenlenmek istenen etkinliğine Acıbadem TİBAŞ Park Gönülleri tepki gösterdi.

Acıbadem Kültür Merkezi önünde açıklama yapan gönüller, hem çocuk yaşta evlilikleri savunan anlayışın meşrulaştırılmasına hem de kaçak olduğu belirtilen Üsküdar Belediyesi’ne ait bir yapıda sadece erkek öğrencilere yönelik etkinlik planlanmasına karşı çıktı.

Eylemde konuşan yaşam savunucuları, “Bu zihniyet çocukların ve kadınların yaşam hakkına açık bir tehdittir” dedi. Eylemde konuşan yaşam savunucuları, “Bu zihniyet çocukların ve kadınların yaşam hakkına açık bir tehdittir” dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını meşrulaştıran, kız çocuklarının evlendirilebileceğini savunan karanlık bir zihniyetin bu semtte, bu şehirde normalleştirilmesine izin vermiyoruz. 6 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilebileceğini söyleyen, bunu “dini fetva” adı altında meşrulaştırmaya çalışan Nureddin Yıldız’ın, yalnızca erkeklere açık bir etkinlikle kamuoyunun karşısına çıkarılması kabul edilemez. Bu anlayış; çocukların, kadınların ve toplumun tamamının yaşam hakkına ve onuruna açık bir tehdittir. Üstelik bu etkinliğin yapılmak istendiği yapı, TİBAŞ Vakfı tarafından Üsküdar Belediyesi’ne ‘belediye hizmet alanı’ ve ‘park’ olarak bağışlanan kamusal bir alanda, hukuka aykırı biçimde inşa edilmiştir. Bu alan, önceki dönem AKP’li Üsküdar Belediyesi tarafından, meclis kararıyla ve kanuna aykırı biçimde, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na 49 yıllığına tahsis edilmiştir. Bu usulsüz tahsisin ardından, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı tarafından imar kanununa aykırı şekilde kaçak bir bina inşa edilmiş, bu yapı yine usulsüz biçimde yurt, mescit ve market olarak kullanılmaya başlanmıştır. Acıbadem’deki kamusal alanımız adım adım gasp edilmiştir. Yeni dönemde Üsküdar Belediye Meclisi, geçmiş dönemde yapılan bu hukuksuz tahsisleri iptal etmiştir. Ancak Aziz Mahmut Hüdayi vakfı bu karara yaptığı itiraz sonucunda süreç bugün yargıda devam etmektedir. Yani hakkında ciddi hukuki ihtilaf bulunan, kamuya ait bir alanda ve kaçak olduğu bilinen; en üst katı erkek yurdu olarak kullanılan bir yapıda; bugün, sadece liseli ve üniversiteli erkek öğrencilere çağrı yapılarak bir etkinlik düzenlemek düşündürücüdür! Bu tablo, hukuksuzluk ile gerici ideolojilerin nasıl el ele ilerlediğini açıkça göstermektedir. Biz buradan açıkça söylüyoruz: Erkek şiddetini, çocuk istismarını ve gerici ideolojileri besleyen bu zihniyete Acıbadem’de de bu ülkede de yer yok. Çocukların ve kadınların yaşam hakkını korumak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”