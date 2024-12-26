Gericiliği MEB politikası kıldı

Haber Merkezi

Sık sık gerici açıklamalarıyla gündeme gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 2024 yılı performansını eğitim sendikaları değerlendirdi. Değerlendirmelerde, yıl boyunca ataması yapılmayan öğretmenlerden, Tekin’in laiklik karşıtı açıklamalarına, tasarruf tedbirleri bahanesiyle okullarda yaşanan bütçe kesintilerinden eğitimcilerin hak talepleri eylemlerine kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın karnesi ortaya koyuldu.

Anka’ya konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Bu bakana söylenecek tek söz; işini yapamıyor ve bir an önce o görevini terk etsin. Bu ülkenin, çocukların ve gençlerin geleceğini daha fazla karanlığa sürüklemesin. Verilecek bir puanımız yok" derken Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay "Bakan Tekin’in eğitimin laik, bilimsel ve kamusal niteliğini yok etmek amacıyla tasarlanmış bir ideolojik projenin parçası olduğunu açıkça görüyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Tekin’in tarihinin en tartışmalı bakanı olduğunu söyleyen Irmak, "Milli Eğitim Bakanı, ÇEDES projesi ve uygulama biçimiyle adeta birçok tarikat ve cemaat uzantısı vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ikinci bir milli eğitim bakanı olarak görevlendirdi" dedi. Irmak, Tekin’in eğitim sendikalarını, pedagogları, akademisyenleri dinlemediğini, sadece "tarikat ve cemaat uzantılı vakıflardan" gelen talimatları uyguladığını savundu. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise, Bakan Tekin’in Diyanet İşleri Başkanlığı’nı adeta “paralel” bir Milli Eğitim Bakanlığı’na dönüştürdüğünü söyledi. Özbay, "Tekin, laik okul iklimini ortadan kaldırmaya yönelik adımlar attı" diye konuştu.