Gericiliğin panzehri laikliği kazanmak

İktidar siyasal İslamcı bir rejim kurmaya çalışırken toplumu yukarıdan aşağıya gericilik sarmalına hapsediyor.

Diyanet’in ardı arkası kesilmeyen skandal fetvaları gündemdeki yerini korurken eğitim başta olmak üzere sağlık, bürokrasi ve toplumsal yaşam kadının yok sayıldığı, muhafazakarlık dayatmasıyla yeniden düzenlenmek isteniyor. Tarikat ve cemaatlere her türlü desteği sağlayan iktidar, Cumhuriyet’in ilerici değerlerine savaş açarken laikliğin kırıntılarını da yok etmeye çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin karma eğitimi bile tartışma konusu yaparken tarikat ve cemaatlerle protokol imzalamaya devam edileceğini vurguluyor. İBDA-C üyeleri Leman Dergisi’nin binasını polislerin gözü önünde basıyor. Filistin’e destek bahanesiyle toplanan gerici vakıf ve dernekler hilafet bayrakları açıp şeriat sloganları atıyor. Rejim arzu ettiği muhafazakar kitleyi, toplumsal mühendislik çalışmasıyla başarmaya çalışıyor.

PASİF KALINAMAZ

Konuya ilişkin görüşlerini BirGün’e aktaran Av. Selin Nakıpoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülkemizde siyasal iktidarın uzun süredir sürdürdüğü politikaların temelinde, toplumu dinsel kodlarla yeniden biçimlendirme çabası yatıyor. Bu süreci üç başlık altında özetlersem:

1) Kültürel Alanın Denetimi: Sanat, basın, mizah ve düşünce dünyası üzerinde doğrudan baskılar artıyor. LeMan Dergisi’nin basılması ve polislerin pasif kalması, sadece bir “saldırı” değil; devletin zımni onayıyla topluma verilen bir mesajdır.

2) Eğitim Alanı: Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikat ve cemaatlerle protokol imzalaması, anayasanın laiklik ilkesine aykırı olmasının ötesinde, gelecek kuşakları dinsel dogmalarla şekillendirme girişimidir. Karma eğitimin tartışmaya açılması da, kadın-erkek eşitliğine dayalı modern yurttaşlık fikrini doğrudan hedef alır.

3) Gündelik Yaşam: Konya’daki doktor örneğinde olduğu gibi, özellikle DİB’in hutbeleriyle bireysel alanlara sızan dini ölçütler, yurttaşlık haklarının keyfi bir şekilde kullanılmasına neden oluyor. Bir kadının kıyafeti üzerinden muayene edilmemesi, aslında “birey”in değil “inanç normlarının” hukuk ve etik üzerinde üstün kılınmak istendiğini gösteriyor.

Laiklik bu kuşatmaya karşı en güçlü panzehirdir. Çünkü laiklik; devletin tarafsızlığını garanti eder; kimsenin dini inancı veya inançsızlığı nedeniyle ayrımcılığa uğramamasını sağlar. Kadınların ve çocukların haklarını korur; dini dogmalar üzerinden şekillendirilen cinsiyetçi düzeni frenler. Türkiye’deki gericilik kuşatması, siyasal İslamcı bir rejim inşasının adım adım kurumsallaştırılmasıdır. Buna karşı en güçlü direnç hattı laikliktir, ama laiklik pasif bir savunma değil, aktif bir demokratik mücadele programı olarak yaşatılmalıdır.”

Son birkaç haftada yaşananları şöyle özetleyebiliriz:

• AKP'li belediye kadın-erkek arasına 1 kilometre mesafe şartı getirdi. AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği çalıştay için konuklarını kadın erkek olarak ayrı otellerde ağırlayacağı ve otellerin arasında da 1 kilometre mesafe olma şartı olacağı söylendi.

• Konya Meram Devlet Hastanesi’ndeki Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Hüseyin Uysal, göz muayenesi için gelen kadını kıyafeti nedeniyle muayene etmeyi reddetti. Doktor hastaya “Teşhircileri muayene etmiyorum” dedi. Kadın “Bana teşhirci diyemezsiniz” diyerek doktora tepki gösterdi. Uysal ise “Sizi muayene etmiyorum, çıkar mısınız lütfen” yanıtını verdi. Konya İl Sağlık Müdürlüğü hastanın başka bir doktor tarafından muayene edildiğini bildirdi. Müdürlük aynı zamanda olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, doktorun geçmişte yaptığı çocuk yaşta evlilik ve kadınların giyimi hakkındaki skandal ifadeleri de gün yüzüne çıktı. İHH Konya İl Başkanı da olan Uysal’ın daha önce 13 yaşındaki çocukların evlenmesini savunduğu paylaşımları ortaya çıktı. Uysal, “Kendi iradesiyle evlenmek istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi?” ifadelerini kullanmıştı. Uysal’ın kadınların kıyafetini hedef alan birçok paylaşım yaptığı da görüldü. 2022’de yaptığı bir yorumda, “Göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları açık tipler türedi. Bu teşhir, beden satmaya giden yol değil mi? Cariyeler örtünmezmiş, cariye mi bunlar!” ifadelerini kullandı.

• Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Ağustos 2025 tarihli Cuma hutbesinde “kul hakkı” kavramı işlenirken, miras paylaşımına ilişkin sözler kadın örgütlerinin tepkisine neden oldu. Hutbede, “Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır” dedi. Kadın örgütleri hutbedeki “kız çocuklarının Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması” ifadesini, “kadınların eşit yurttaşlık hakkına açık saldırı” olarak nitelendirdi.

• Diyanet, 2 Ağustos’taki cuma hutbesinde de kadınların bedenini ve yaşam tarzını hedef aldı; giyim özgürlüğünü “haram” ilan etti. Kısa giyinmenin “Allah’ın emrini ihlal ettiği” öne sürülen hutbede, “Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır” dendi. 81 kentteki camilerde okutulmak üzere hazırlanan hutbede giyim sektörünün, modacıların ve bazı medya çevrelerinin çıplaklığı özendirdiği, örtünmeyi değersizleştirdiği öne sürülüp “Kısa giysiler ve şeffaf kıyafetler giyilmesi, nerede ve hangi amaçla olursa olsun Allah’ın örtünme emrini ihlaldir, haramdır” vurgusu yapıldı.

• Düzce'de bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi, okula kayıt yaptıracak olan öğrenciler için 18 maddelik kurallar listesi yayımladı. Kurallar arasında kız çocuğu öğrencilerine yönelik ayrımcılıklar dikkat çekti. Listeye göre kız çocuğu serviste şoförün yanına oturamayacak, arka koltukta yer olmadığı durumda ön koltuk boş olsa da gerekirse ayakta gidecek. Kantin sırasında kız çocukları, oğlan çocuklarıyla aynı sırada yer almayacak.

• Ankara’nın Çankaya ilçesinde "kız ortaokulu" açılıyor. Duruma tepki gösteren CHP Milletvekili Murat Emir “Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre karma eğitim esastır” ifadelerini kullandı.

• Türkiye’nin en büyük müzik etkinliklerinden biri olan Zeytinli Rock Festivali'ne yeniden yasak geldi. Bölge İdare Mahkemesi’nin festival hakkında verdiği yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Sarıyer Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı.

• Saraçhane eylemlerinde kız yurduna ve daha sonra LeMan Dergisi’nin binasına saldıran cihatçı terör örgütü Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) mensupları, Konya’daki istismar olayından ‘faydalanarak’ şeriat çağrısında bulundu.