Gericiliğin türlü halleri: Kaynak Kuran kurslarına

Öğrencilerin beslenmesi, barınması ve hijyenik koşullarda eğitim alması için atılması gereken adımlar “kaynak yetersizliği”ne takılırken milyonlarca lira dini eğitim için kullanıldı. Muhalefetin, “öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesi” ve “okulların hijyenik hale getirilmesi” için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesine ek ödenek konulması talebinin reddedilirken “Kur’an Kursu Destek Programı” için yapılan ödemeler açığa çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden, “maddi durumu iyi olmayan ailelerin Kuran kurslarına giden çocukları için” yapılan ödemenin büyüklüğü, öğrencilerin taleplerine sırtını dönen iktidarın tercih ve yönelimlerine de ayna tuttu. Bakanlığın bütçesinden, “Kur’an Kursu Destek Programı” kapsamında Ocak-Eylül 2024 döneminde yapılan ödeme, 41 milyon 367 bin 150 TL oldu.

BAKANLIKLAR ARASINDA PROTOKOL

Aile Bakanlığı ile Diyanet arasında 27 Ocak’ta, “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü” imzalandı. Protokolün, “3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu” kapsamında imzalandığı belirtildi. Protokol ile “Ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin” çocuklarını 4-6 yaş Kuran kurslarına kayıt ettirmeleri halinde kayıt ücretinin bakanlık bütçesinden karşılanması öngörüldü.

Anayasa’nın, “Laiklik” ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya da taşınan protokol kapsamında Diyanet’in Kuran kurslarına giden ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca destek ödemesinden yararlandırılan çocukların sayısı da 50 bini aştı. İktidarın destek ve yönlendirmeleri ile sayıları katlanarak artan 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kurslarına giden ve bakanlık kaynaklarıyla desteklenen çocuk sayısı, 2024’ün Eylül ayı itibarıyla 52 bin 358’e ulaştı.