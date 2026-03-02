Gericilik kuşatması sürüyor: TÜGVA ve İHH, iftar için okullara girecek

İlayda SORKU

AKP iktidarı döneminde okullara giren ve öğrenciler üzerindeki etkisini artıran Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile İnsani Yardım Vakfı (İHH), laik eğitimi hedef alan etkinliklerine devam ediyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda yer aldığı TÜGVA ve İslamcı kimliğiyle bilinen İHH işbirliği ile öğrenciler, "Gazze’de iftar" adlı etkinliğe götürülecek.

Kaymakamlık onayı içeren resmi yazıda, dayanak olarak İHH Ümraniye Temsilciliğinin dilekçesi gösterildi. Yazıda, İHH ve TÜGVA’nın ilçe milli eğitimle işbirliği içinde hareket ettiği vurgulanırken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“İHH, Ümraniye Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İHH Ümraniye Temsilciliği, TÜGVA Ümraniye Temsilciliği işbirliği içerisinde gönüllülük esaslı ‘Gazze’de İftar’ projesini ilçemiz okullarında hayata geçirmek istediklerini ilgi dilekçe ile talep etmektedir.”

"GÖNÜLLÜLÜK ESASLI"

Projenin amacı ise şu sözlerle tanımlandı: "Öğrencilerin yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, sorumluluk ve empati duygusunu geliştirme amaçlı söz konusu çalışmanın velileri de sürece dahil etmek suretiyle gönüllülük esaslı gerçekleştirilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir."

İlçe Milli Eğitim Müdürünün imzasıyla kaymakamlık makamına sunulan yazıda Kaymakamın onayı yer aldı.