Gericilikte dur durak yok

Saray rejiminin propaganda aracı haline getirilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son Cuma hutbesinde, kadınların erkeklere göre yarı oranında miras hakkı tanıyan İslam hükmünü gündeme taşımasına yönelik tepkiler sürerken dün iktidar kanadından da laikliği hedef alan açıklamalar ardı ardına geldi. Tarikat ve cemaatleri arka bahçesi haline getiren, yaptığı koltuk hesaplarıyla gericileri Meclis’e sokan tek adam rejimi, laikliğe topyekûn savaş açmış durumda.

DİYANET YALNIZCA DİNİ BİLGİ AKTARMIŞ!

Son olarak AKP Meclis Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, laikliği savunanları hedef aldı. Hutbelerin siyasetin üzerinde olduğunu ve anayasal güvence altında bulunduğunu söyleyen Bozdağ, hutbelerde yer alan ifadelerin bir “dayatma” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek yalnızca dini bilgi ve öğütler içerdiğini savundu.

GERİCİ HÜDA PAR ANAYASA’YI HEDEF ALDI

Diyanet’in hutbesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’ya yanıt veren gerici Hüda Par Milletvekili Faruk Dinç ise fiili şeriat çağrısında bulundu. Anayasa’nın İslam’a aykırı olduğunu söyleyen Dinç, "Demek ki Anayasa, İslâm’a aykırıymış... Nüfusunun %99’u Müslüman olan bir millete, %1’in düşünceleri dayatılamaz! Toplumun tüm kesimlerini kapsayan, adil, sivil ve yeni bir Anayasa şarttır!" ifadelerini kullandı. Aylin Nazlıaka ise, Faruk Dinç’e "Sayın Dinç, “Anayasa İslam’a aykırıymış” sözleriniz, aslında Cumhuriyet ile kavganızın ilanıdır. Kadınların eşit miras hakkını hedef almak, kadınların yüzyıllık mücadelesine, alın terine ve kazanımlarına saldırıdır.” sözleriyle cevap verdi. Öte yandan Veriler Ne Diyor Platformu Diyanet’in 16 Ağustos 2024 ile 15 Ağustos 2025 döneminde yayımladığı tüm cuma hutbelerini inceledi.

EN ÇOK ELE ALINAN KONULAR

Ortaya konulan verilere göre kadınların ve laikliğin hedef alınması sistemsel olarak yapıldı. Araştırma Diyanet’in, hutbelerinde ağırlıklı olarak kadınlar, erkekler, kadın-erkek ilişkileri, kadınların giyim tarzı, ahlak, aile, cinsellik, içki ve zina gibi konuları işlediğini ortaya koydu. Ekonomiden doğaya, siyasetten dış politikaya kadar birçok konuyu ele alan Diyanet, bunları dönemsel olarak incelerken, aile ve ahlaka dair konular hakkında ise düzenli olarak her ay konuştu. Buna göre, Diyanet’in hutbelerinde en çok ele aldığı konular; ahlaki ilkeler, kul hakkı ve israf oldu. Hutbelerin yüzde 40’ının temasını oluşturan ahlaki ilkeler, kul hakkı ve israf konularında, bireylerin günlük yaşamda dikkat etmesi gereken dini sorumluluklara odaklanıldı. Edep, haya, iffet, namus, namahrem; kul hakkına riayet, toplumsal ilişkilerde adalet, israfın önlenmesi, helal-haram duyarlılığı gibi konular, tekrar tekrar işlendi. Diyanet’in, hutbelerinde en fazla konu edindiği ikinci tema ise yüzde 30 ile aile, evlilik ve çocuk oldu. Konu başlıkları rejimin aile yılını ilanına paralel olarak işlenirken ‘Aile’ kavramı, hutbelerde sık sık “toplumsal düzenin temeli” olarak tanımlandı.

DİYANET İŞLERİ ‘MİLLİLEŞMEYE’ ÇAĞIRDI

Evlilik, nikâh ve düğün adabı gibi konular ise hem dini hem de kültürel çerçevede ele alındı. Anne-babaya hürmet, kadın ve erkeğin ev arkadaşlığı yapmasının haram olduğu, çocukların doğru yetiştirilmesi, gençlerin zinadan uzak tutularak ahlaki değerlere bağlı kalması gibi başlıklar da bu kategoride öne çıkan alt temalar arasında yer aldı. Yüzde 14 ile vatan, millet ve devlet gibi kavramlar da hutbelerde en çok ele alınanlardan oldu. Diyanet, bu üçlüye ek olarak; birlik, beraberlik ve ümmet gibi kavramları da sıkça dile getirdi. Bunun yanında “itaat”, “birlik” ve “beraberlik” ile de topluma, “devletin ve milletin etrafında kenetlenme” çağrıları yapıldı.