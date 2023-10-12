Gerileme 7. haftasında: KKM'de rekor düşüş

Kur korumalı mevduat hesaplarında geçen hafta 74,6 milyar TL ile rekor düşüş izlendi. Böylelikle KKM'de gerileme 7. haftasına girerken, en hızlı haftalık düşüş kaydedildi.

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Fotoğraf: Depophotos