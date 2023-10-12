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Gerileme 7. haftasında: KKM'de rekor düşüş

Kur korumalı mevduat hesaplarında geçen hafta 74,6 milyar TL ile rekor düşüş izlendi. Böylelikle KKM'de gerileme 7. haftasına girerken, en hızlı haftalık düşüş kaydedildi.

Ekonomi
  • 12.10.2023 17:45
  • Giriş: 12.10.2023 17:45
  • Güncelleme: 12.10.2023 17:48
Gerileme 7. haftasında: KKM'de rekor düşüş
Fotoğraf: Depophotos

Kur korumalı mevduatlarda düşüş serisi devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Ekim haftasında kur korumalı mevduatlar 74,6 milyar TL ile rekor düşüş kaydetti.

Aynı haftada kur korumalı mevduatların büyüklüğü 3,23 trilyon TL'ye geriledi.

Dolar cinsinden bakıldığında ise 117,3 milyar dolarlık büyüklük kaydedildi.

Kaynak: NTV

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