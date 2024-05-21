Gerilim büyüyor

Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı derbi sonrası maç sonrası yaşananlara tepkiler sürüyor. Ali Koç’a karşı sert ifadeler kullanan Galatasaray Başkanı Özbek, “Bu yaptıklarının hesabını ondan teker teker soracağım” dedi.

Oktay EVSEN

Olaylı derbinin yankıları sürüyor. Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü sonrası sahaya kutlama için girmek isteyen sarı-lacivertli kulübün yönetimi ve futbolcularıyla Galatasaraylı görevliler arasında yaşanan olaylar sonrası gerilim iyice tırmandı. Önceki gün her iki taraf da ağır ifadelerle birbirini eleştirirken dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir basın toplantısı düzenledi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanının düzenlediği basın toplantısından öne çıkan detaylar şu şekilde:

• Hesap soracağım: Sezon başından beri Ali Koç’un yaptığı şımarıklıklar artarak devam ediyor. Kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Dün akşam maç biteli 1 saatten fazla sürmüş, stadyumda olmayan Ali Koç trafik durdurularak stada geliyor. Polis eskortuyla gelmiştir. Ali Koç, bugün buradan size söylüyorum. Bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını bugün, yarın, daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek.

• Şampiyonluk yarışı: Bütün bu yaptıkların bana sökmez, ben Galatasaray başkanıyım. Bir mesajım da taraftarımıza ve üyelerimize; Bizim için hiçbir seçim bu şampiyonluktan daha değerli değildir. Tek konsantrasyonumuz 24. şampiyonluğumuz. Bugün itibarıyla seçim için yaptığımız toplantıların hepsini durdurduk. Oyuncu kardeşlerimiz ve hocamızın yanında olacağız. Kimse merak etmesin iyilik yine kazanacak, biz şampiyon olacağız.

Ellerinden gelen bu. Kaos, gerginlik yaratmak ve olayı futbolun dışına çıkarmak. Bahsettiğiniz oyuncu, ismini söylemek istemiyorum. Isınma anından beri tek yapabilecekleri, tek ellerinden gelen bu. Kaos, gerginlik yaratmak ve olayı futbolun dışına taşımak.

• Silahla gelindi iddiası: Boş sahada, yanında silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı... Bu işin bir statüsü var. Burası Galatasaray’a ait bir stadyum. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre giremem. Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi. Tek başına da değil. Silahlı korumalar, 80 kişi, stadyum boşalmış. Bu sahte kabadayılık değil de nedir? Daha önce söyledim, sen camiaları birbirine kırdırmak için bir proje yapıyorsun.

• Gücüne güveniyor çıkışı: Bir şeye çok yazık; Ali Koç önemli bir ailenin ferdi. İyi bir eğitim almış birisi. Ailesinin gücü belli. Bu gücün arkasında, böyle bir işe tevessül etmek, böyle bir işe girişmek, insanları birbirine düşürmek, bunun hesabını kim verebilir ya! Yarın böyle bir olay vuku bulduğu zaman, durumdan vazife çıkarmak isteyenler olmayacak mı? Bu gerginliği yaratıyorsun, sadece bu seviyede mi kalır? Bu durumdan vazife çıkarmak isteyenler olursa bunun hesabını kim verecek! Yazıklar olsun ya yazıklar olsun! 7-8 kişi çocuğun üstüne yükleniyorlar. Böyle bir şey delikanlılıkta var mı? Spor yöneticiliğinde var mı? Bakın olayları nereden nereye taşıyorlar. Kendisi demedi mi TFF’ye gidin de hakemleri tartaklayın demedi mi? İzmir grubuna şöyle yapın böyle yapın demedi mi? AVM’lerde fotoğraf çekin demedi mi? Bu nasıl bir spor adamlığı ya? Sen neyine güveniyorsun?

• Sert ifadeler: Bu gidiş, iyi bir gidiş değil. Son 6 ayda olan olayları bir gözden geçirin. Sahaya çıkmamalar... Riyad’dan beri olan olayları izleyin. Hep bir provokasyon, hep bir milleti birbirine düşürmek, hep bir şeyin peşinde. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Buradan devletime sesleniyorum. "Nereden cesaret alıyor? Normal vatandaşlar buna cesaret edemez. Nasıl oluyor? Ne kazandın Ali Bey? Toplumu bölmeye ve toplum içine husumet tohumları ekmeye çalışmak memlekete ihanetten öte bir şey değildir. Onun istediği tarz, biz Galatasaraylıların istediği şey değil, o yüzden buluşamıyoruz. Bu adamla nasıl konuşulur? Soruyorum ne muradın vardı? Seçime gireceksin, belki seçimde bir kahramanlık hikayesi olarak anlatacaksın. Boş mekanda sahte kabadayılık kolay. Kimse yok orada. Gelir orada kabadayılığı yapar çıkar gidersin. Kabadayılık sıfatını kendine yakıştırıyorsan mekanın sahibi oradayken gelip yapman lazım.

SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Galatasaray kulübü ve başkan adayı Süheyl Batum, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.

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ALİ KOÇ’TAN TELEVİZYONDA DÜELLO ÇAĞRISI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaşanan olaylarla ilgili önceki gün Samandıra Tesisleri’nde açıklamada bulundu.

Koç, kendisine ‘meydan okuyan’ Özbek hakkında şunları söyledi: "Beni düelloya mı çağırıyor? Biz 2 senedir televizyon karşısında tartışalım diyoruz. İnsanlar iki başkanın da gerçek kimliğini, dürüstlüğünü, mertliğini görsün. Bugün biraz geç oldu, uykusu kaçmasın. Ama hafta içinde Galatasaray Televizyonu dahil istediği televizyona çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz kabadayılık ya. 2 senedir bas bas bağırıyoruz. Oradan buradan atıp tutmayın, kinayeli konuşmayın. Bu kulüp zaten bir maç kazandığı zaman son derece alaycı, kibirli, kinayeli konuşmalar yapar. Biz ne isek oyuz. Bir gün öyle bir gün böyle diyen adamlar değiliz. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın Başkan’ın cesaretlenmesine çok sevindim. Bu galibiyet kadar olmasa da bu haberi aldığım için çok çok sevindim. Bugün daha fazla ayakta tutmayalım onu. En kısa sürede bu çağrısının arkasında dursun Sayın Dursun Özbek. Önümüzdeki 5 gece bizi istediği mecraya çağırsın. Hazırız, heyecanlıyız."