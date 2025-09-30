Gerilim gizlenemez boyuta geldi: Erdoğan sonrasına hazırlık kavgası mı?

Politika Servisi

Sandıkta geniş kitlelerin desteğini yitirdiğini gören iktidar, bir yandan sırtını Trump’a yaslayarak ayakta kalmaya çalışırken diğer yandan içeride krizlerle boğuşuyor. Krizin bir ayağını ise Erdoğan sonrası ülkeyi kimin yöneteceği tartışması oluşturuyor. Bu tartışma aynı zamanda Cumhur İttifakı ortaklarından MHP’nin de geleceğine ilişkin bir hegemonya mücadelesini kapsıyor. Çekişmenin öne çıkan aktörlerinin ise başta Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olduğu, damat Selçuk Bayraktar’dan İbrahim Kalın ve çok düşük bir ihtimal de olsa diğer damat Berat Albayrak’a uzandığı öne sürülüyor.

Hakan Fidan’ın KAAN uçaklarına ilişkin açıklaması, MKE’deki tutuklamalar, medya önünde yandaşların birbirini suçlayan çıkışları içerideki gerilimi daha net ortaya çıkaran gelişmeler oldu. Hatta MHP Lideri Bahçeli’nin Erdoğan’ın Trump ile masaya oturduğu günlerde NATO ve ABD’ye alternatif olarak önerdiği Türkiye, Rusya ve Çin ittifakı çıkışlarının da içerideki birtakım rahatsızlıkların ifadesi mi? sorusunu akıllara getiriyor. Son günlerde öne çıkan bazı kulis ve medyaya yansıyan tartışmaları yeniden hatırlatalım.

NELER YAŞANDI?

• Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulan soruların önceden hazırlandığını yazması ardından başlayan polemik sürüyor. Gazeteci Cem Küçük muhalif gazetecilerin de uçağa alınması gerektiğini yazarken soruların Bildirici’ye "Kimin sızdırdığı" sorusu da kamuoyunun gündemine geldi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da soruların önceden verildiğini doğrulayarak, amacın mükerrer soru sormak olmadığını iddia etmişti.

• Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CAATSA yaptırımları ve KAAN savaş uçaklarına ilişkin sözlerine dair tartışmalar sürüyor. Fidan, KAAN'da kullanılacak motorlara ilişkin lisansların durdurulduğunu ve üretime devam edilmesi için ABD Kongresi'nin onay vermesi gerektiğini söylemişti. Bakan Fidan, "Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN'ın motorları var. ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin. Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek" demişti. CHP'nin Gölge Dışişleri Bakanı Namık Tan da sosyal medya hesabından paylaştığı iddialarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın F-16'ların alımına karşı olduğunu ve onun yerine KAAN için motor alımına öncelik verilmesini istediğini söyledi. Fidan'ın sözlerini hatırlayan Tan, şunları kaydetti: "Oysa, benim edindiğim bilgilere göre; F-16’lar konusunda Türkiye bugüne kadar 1.5 milyar dolar ödediği halde Selçuk Bayraktar’ın bu alımı desteklemediği kaydediliyor. Buna göre Bayraktar, KAAN uçağının yapımına ve geliştirilmesine öncelik verilmesi düşüncesindeymiş. Ancak, ABD’de hem Trump hem Kongre, önemli bir gelir kaynağı olması nedeniyle Türkiye’ye F-16 satışı yapılmasında ısrar ediyormuş. Dolayısıyla, Bayraktar’ın F-16 tedarikini istememesinin ABD tarafından memnuniyetsizlikle karşılandığı rivayet olunuyor.

• Eski Makine ve Kimya Endüstrisi’nin Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış. MHP'ye yakınlığıyla bilinen bir avukat olan Sayhan, casuslukla suçlanıyor. Öte yandan 20 Temmuz'da da Sayhan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler gündeme gelmiş, Sayhan iddiaları yalanlamıştı. Söz konusu haberler “MHP’ye bir mesaj mı?” sorusunu da beraberinde getirmişti. Sayhan, 2024 yılının Kasım ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

• AKP içindeki farklı klikler arasında yaşanan gerilim, bu kez CNN Türk ekranlarına taşındı. Hande Fırat ile Melik Yiğitel "Erdoğan'ın Trump ziyaretini neden yüceltmiyorsun" kavgasına girdi. AKP’li Mehmet Metiner de CNN Türk yönetimine sert çıkarak “Bu haliyle iktidara da zarar veriyor” dedi. AKP'li Mehmet Metiner görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşıp CNN Türk'te "yenilenme" çağrısı yaptı. Metiner, "CNN Türk iyi yönetilmiyor. Sil baştan yenilenmesi şart. Bu haliyle iktidara da zarar, Demirören ailesine de" ifadelerini kullandı.

• Erdoğan sonrası başkanlık yarışının Bilal Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında geçeceği tartışılıyor. İl Başkanlarının ardından ilçe başkanlarının da devam eden istifaları, Teşkilat Başkanlığına Ahmet Büyükgümüş’ün atanması, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in İstanbul İl Başkanlığına getirilmesi ve MKYK’nın üçte birinin Bilal Erdoğan’ın yaşıtları ile yakın çalışma arkadaşlarından oluşması gibi pek çok durum da parti içinde ekip hazırlığı olarak değerlendiriliyor.