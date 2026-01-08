Gerilim Halep’te savaşa dönüştü

Suriye'de cihatçı HTŞ yönetimi ile SDG arasındaki “entegrasyon” görüşmeleri sonuçsuz kalırken tansiyon yükseliyor.

Şam’daki cihatçı HTŞ yönetimi, ordunun hedef alındığı gerekçesiyle Halep’te Kürt nüfusun yoğun olduğu iki mahalledeki Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait tüm askeri mevzileri “meşru hedefler” ilan etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı Halep'te sınırlı operasyon başlattıklarını duyururken SDG “geniş çaplı çatışma” uyarısı yaptı. Suriye'de Kürtlerin sisteme entegrasyonu konusundaki anlaşmazlıklar devam ederken siyasi ve askeri gerilim her geçen gün yükseliyor.

MEŞRU HEDEF İLANI

HTŞ yönetiminin Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Halep’te yoğun Kürt nüfusa sahip Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bulunan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait tüm askeri mevzilerin “meşru askeri hedefler” olarak değerlendirileceğini duyurdu. Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kararın SDG’nin Halep’in bazı mahallelerine yönelik saldırılarını artırması ve sivillere karşı “çok sayıda katliam” gerçekleştirdiği iddialarının ardından alındığı ifade edildi. Ordudan yapılan açıklamada her iki mahalle, dün saat 15:00 itibarıyla "kapalı askeri bölge" ilan edilerek tam sokağa çıkma yasağı getirildi. SANA’nın aktardığına göre önceki gün SDG tarafından düzenlenen SİHA saldırıları ve topçu atışları sonucu 1 Suriye askeri ile 3 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda ikisi çocuk olmak üzere 15 kişi yaralandı.

SDG: ÇATIŞMA BÜYÜR

SDG Basın Sözcüsü Ferhad Şami, ilk saldırının püskürtüldüğünü iddia etti. SDG’den yapılan açıklamada ise “bölgedeki durumun kritik seviyeye ulaştığı” belirtildi. SDG, nihai olmayan verilere göre 7 kişinin öldüğünü, 52 kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada “her iki mahallenin 80’den fazla tank ve ağır zırhlı araçla tam bir kuşatma altına alındığı, bu nedenle insani koşulların giderek kötüleştiği” kaydedildi. Açıklamada, “Bu gelişme, potansiyel ve geniş çaplı bir askeri tırmanışın ciddi bir uyarı işareti olarak görülmekte; devam eden uluslararası sessizliğin ortasında, daha geniş bir çatışmanın patlak vermesine dair endişeleri artırmaktadır” denildi.

‘İMHA SAVAŞI BAŞLADI’

Rojava Özerk Yönetimi'nden yapılan açıklamada ise tüm diyalog girişimlerine rağmen HTŞ’ye bağlı Savunma Bakanlığı’nın diyaloğu reddettiği öne sürüldü. Özerk Yönetim, 1 Nisan’da varılan anlaşmaya bağlılıklarını korumalarına rağmen karşı tarafın anlaşma maddelerini yerine getirmediğini, kuşatma ve askeri tırmandırma politikasında ısrar ettiğini kaydetti.

Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed, HTŞ güçlerinin Kürtlere karşı “imha savaşı” başlattığını öne sürdü. Diyalog çağrısı yapan Ahmed, “Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı, sivillerle hınca hınç dolu olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine savaş ilan etmiştir. Bu, daha önceki rejimin zulmünden acı çekmiş olan Kürtlere yönelik bir imha (soykırım) savaşı ilanıdır. Bilinmelidir ki bu mahallelerin sakinlerinin çoğunluğu, Afrin'den zorla yerinden edilmiş halkımızdır” dedi. SDG Genel Komutanlığı Üyesi Sipan Hamo ise, HTŞ yönetiminin kararına ilişkin “Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin direnişin ve azmin sembolü” olduğunu belirtti.

***

SURİYE VE İSRAİL’DEN ‘ORTAK ENTEGRASYON MEKANİZMASI’

Suriye’de tansiyon yükselirken HTŞ yönetimi ve İsrail, Paris’te yapılan görüşmenin ardından “ABD himayesinde ortak bir entegrasyon mekanizması kuracaklarını” duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafların "İstihbarat paylaşımı, askerî gerilimin azaltılması, diplomatik angajman ve ticari fırsatlara ilişkin derhal ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla ortak bir entegrasyon mekanizması -özel bir iletişim birimi- kurmaya karar verdiklerini” belirtti.

BARRACK: ÇIĞIR AÇICI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise görüşmeyi “çığır açıcı” olarak nitelendirdi. Barrack, görüşmeden çıkan sonucun her iki ülkenin de “işbirliğine ve ortak refaha geçme konusunda güçlü ve karşılıklı arzusunu yansıttığını” dile getirdi.

***

DEM PARTİ: GARANTÖR DEVLETLER ARAYA GİRMELİ

DEM Parti, Suriye’nin Halep’teki çatışmalara ilişkin açıklamasında “Bu bir imha operasyonudur, garantörler müdahale etmeli” dedi. Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırılara tepki göstererek, yaşananların bir "katliam girişimi" olduğunu vurguladı.

Rojava ile Şam arasında arabuluculuk yapan devletlere seslenen DEM Parti’nin açıklamasında “Garantör olmanın sorumluluğunu derhal yerine getirin ve bütün Suriye’yi yeni çatışmaların alanına dönüştürme riski taşıyan bu askeri saldırıları engelleyin. Bir kez daha vurguluyoruz ki Suriye’deki kaosun ve çatışmaların son bulmasının tek yolu tüm Suriye halklarının demokratik ve eşit haklar temelinde ortak yönetim oluşturmasından geçmektedir” ifadeleri kullanıldı.